Sulle orme di Sebastiano Taricco: a Cherasco continuano i Walking Tour

Continua la serie degli appuntamenti con i Walking Tour di Cherasco: domenica 21 settembre, alle ore 16.30, presso l’ufficio turistico di Cherasco, il tema è Sulle orme di Sebastiano Taricco.

Un viaggio alla scoperta dell’universo pittorico di Sebastiano Taricco è l’iniziativa promossa dall’Ufficio Turistico del Comune di Cherasco, in collaborazione con l’associazione Cherasco Eventi.

Un affascinante percorso nel tempo e nell’arte: seguendo le tracce del celebre pittore e decoratore barocco, saranno esplorate chiese, palazzi e luoghi storici che custodiscono i suoi capolavori.

Un'occasione unica per ammirare affreschi e dettagli ricchi di simbolismo e testimonianze preziose del talento dell’artista nato a Cherasco nel 1641. Formatosi a Torino, si affermò in poco tempo come pittore e decoratore barocco in tutto il territorio piemontese. Gli esiti più prestigiosi della sua opera pittorica sono rappresentati dagli affreschi della cappella di San Benedetto nel Santuario di Vicoforte e della decorazione di Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco.

Il pittore durante la sua prestigiosa carriera ha decorato molti luoghi della città natale come la chiesa di S. Agostino, il Santuario di Nostra Signora del Popolo, Palazzo Gotti di Salerano (museo civico) e Palazzo Salmatoris, che quindi si visiteranno durante il walking per scoprire Cherasco attraverso lo sguardo di un artista che ne ha segnato profondamente l’aspetto visivo.



