LoveRED, la Croce Rossa porta ad Alba la prevenzione e il dialogo sulla sessualità

Rapporti sani, prevenzione, sessualità consapevole e benessere della persona: sono questi gli obiettivi di LoveRED, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione promossa dalla Croce Rossa Italiana. Un progetto nato per promuovere percorsi di educazione sessuale inclusiva e consapevole, mettendo al centro la salute fisica ed emotiva.

La novità di quest’anno è l’attivazione di un servizio di screening gratuito nei presidi CRI dedicati al progetto, pensato per offrire uno strumento concreto di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie sessualmente trasmissibili.

Nei giorni scorsi i volontari della Croce Rossa hanno portato LoveRED in piazza San Giovanni ad Alba, con stand informativi e attività interattive per dialogare con i cittadini. In tanti hanno scelto di fermarsi, raccogliere materiale, fare domande e soprattutto mettersi in gioco su temi che ancora oggi faticano a uscire dai tabù.