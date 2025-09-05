 / Cronaca

Cronaca | 05 settembre 2025, 07:51

Cuneo, per la Polizia estate di controlli, prevenzione e sicurezza

La Questura intensifica l’attività sul territorio: oltre 2.700 controlli, calo di furti e rapine, arresti per droga, provvedimenti contro violenza e bullismo e ordine pubblico garantito in grandi eventi internazionali

Estate di lavoro per la Polizia di Cuneo

Estate di lavoro intenso per la Polizia di Stato di Cuneo che, nei mesi di luglio e agosto, ha rafforzato la presenza sul territorio con oltre 2.700 controlli. Nel dettaglio sono stati verificati 5.364 soggetti, 1.860 veicoli e 3.374 documenti.

L’impegno ha prodotto risultati significativi soprattutto sul fronte dei reati predatori: nel capoluogo si registra un calo del 15% dei furti, passati da 146 a 125 rispetto allo stesso bimestre del 2024, e una riduzione del 70% delle rapine, scese da 7 a 2.

Accanto ai servizi di prevenzione, ha inciso l’attività dell’Ufficio Anticrimine: il Questore ha emesso 14 ammonimenti (4 per stalking, 6 per violenza domestica, 3 per bullismo e 1 per cyberbullismo), 2 divieti di accesso ad aree urbane (Dacur), 20 avvisi orali e 7 fogli di via obbligatori. Sul fronte dell’immigrazione, 15 stranieri irregolari responsabili di reati sono stati espulsi dal territorio nazionale.

L’azione repressiva ha toccato anche il traffico di stupefacenti: la Squadra Mobile ha arrestato un pregiudicato che gestiva cessioni di droga in centro città, utilizzando come base un locale di corso Nizza, la cui licenza è stata sospesa per 20 giorni.

La Questura ha inoltre coordinato complesse attività di ordine pubblico in occasione di concerti, manifestazioni e appuntamenti sportivi, tra cui la prestigiosa 90ª edizione della Vuelta a España, garantendo la sicurezza di cittadini e visitatori.

redazione

