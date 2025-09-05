Cuneo, per la Polizia estate di controlli, prevenzione e sicurezza

Estate di lavoro intenso per la Polizia di Stato di Cuneo che, nei mesi di luglio e agosto, ha rafforzato la presenza sul territorio con oltre 2.700 controlli. Nel dettaglio sono stati verificati 5.364 soggetti, 1.860 veicoli e 3.374 documenti.

L’impegno ha prodotto risultati significativi soprattutto sul fronte dei reati predatori: nel capoluogo si registra un calo del 15% dei furti, passati da 146 a 125 rispetto allo stesso bimestre del 2024, e una riduzione del 70% delle rapine, scese da 7 a 2.

Accanto ai servizi di prevenzione, ha inciso l’attività dell’Ufficio Anticrimine: il Questore ha emesso 14 ammonimenti (4 per stalking, 6 per violenza domestica, 3 per bullismo e 1 per cyberbullismo), 2 divieti di accesso ad aree urbane (Dacur), 20 avvisi orali e 7 fogli di via obbligatori. Sul fronte dell’immigrazione, 15 stranieri irregolari responsabili di reati sono stati espulsi dal territorio nazionale.

L’azione repressiva ha toccato anche il traffico di stupefacenti: la Squadra Mobile ha arrestato un pregiudicato che gestiva cessioni di droga in centro città, utilizzando come base un locale di corso Nizza, la cui licenza è stata sospesa per 20 giorni.

La Questura ha inoltre coordinato complesse attività di ordine pubblico in occasione di concerti, manifestazioni e appuntamenti sportivi, tra cui la prestigiosa 90ª edizione della Vuelta a España, garantendo la sicurezza di cittadini e visitatori.