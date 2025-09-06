Dogliani, la Provincia effettua sopralluogo con l’amministrazione comunale per verificare alcune criticità legate alla viabilità

Il consigliere provinciale Pietro Danna, insieme al caporeparto Dotta e al capocantoniere Pione, ha effettuato un sopralluogo a Dogliani per verificare alcune situazioni di criticità legate alla viabilità. Presenti anche il sindaco Claudio Raviola e il vicesindaco Osvaldo Demaria, a riprova del costante dialogo tra amministrazioni locali e Provincia con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rispondere alle esigenze del territorio.

Durante l’incontro sono stati analizzati tre punti critici della rete viaria. In particolare, per l’incrocio tra la strada provinciale 9 e via Generale Cappa si è deciso di avviare una collaborazione tra Comune e Provincia finalizzata alla progettazione di una rotatoria sormontabile, capace di migliorare la sicurezza della circolazione. Sulla sp 661 è stata invece evidenziata la necessità di procedere con la bitumatura della rotatoria esistente, mentre all’altezza della Cantina Sociale di Dogliani è stato affrontato il tema dell’eccessiva velocità dei veicoli: in questo tratto la Provincia valuterà l’opportunità di abbassare il limite a 70 km/h.

"Grazie alla disponibilità del caporeparto Dotta e del Capocantoniere Pione, che ringrazio – afferma il consigliere delegato Pietro Danna – oggi abbiamo potuto vedere sul posto alcune criticità legate alla viabilità provinciale nel territorio di Dogliani. Lavoreremo a stretto contatto con l’amministrazione dell’amico Sindaco Claudio Raviola, per risolverle, a cominciare dallo studio di fattibilità di una rotonda sormontabile da progettare in Via Generale Cappa".



