L'ultimo saluto a Graziella Viale: la comunità di Roaschia si stringe attorno alla sua vicesindaca

Si sono conclusi nella chiesa parrocchiale di San Bernardo e San Dalmazzo a Roaschia i funerali di Graziella Viale, vicesindaca del paese e storica figura amministrativa della Valle Gesso, deceduta all'età di 70 anni. Una vita interamente spesa per la cosa pubblica, per il sociale e per la propria comunità, portata avanti con devozione e spirito di servizio fino agli ultimi giorni.

La funzione religiosa è stata officiata da don Alberto, che nella sua omelia ha tracciato un ricordo profondo della donna: "Graziella ha accolto una vita ricca pensando molto agli altri e al suo paese in particolare – ha sottolineato il sacerdote –. È stata la prima ad accogliermi in questa parrocchia e nella comunità. Ha assunto grande impegno nel volontariato e nella vita pubblica e amministrativa. Ha affrontato la malattia con fiducia di poter guarire".

In disparte dalle istituzioni, grande emozione ha suscitato il ricordo di Bruno Viale, ex sindaco di Roaschia al cui fianco Graziella Viale ha lavorato per due mandati: "Saluto Graziella raccontando che mi inviava un messaggio tutte le mattine alle ore 3.30 – ha condiviso l'ex primo cittadino –. Andava in Comune perché c’era poco personale e doveva aiutare. Tranne la domenica mattina, perché era sacra la sua presenza in chiesa. Ci mancherà tantissimo".

A farsi portavoce del dolore dell'intera amministrazione comunale è stato poi l'attuale sindaco Maurizio Paoletti: "Porgo condoglianze a tutta la famiglia e alla comunità – ha affermato il primo cittadino –. Sono qui, oggi sindaco di Roaschia, ma Graziella era Roaschia. L’ho conosciuta sui banchi delle comunità montane, oggi Unione Montana. È stata la donna più votata in tutto il Consiglio Provinciale. È stata proprio lei a chiedere a me di candidarmi come sindaco di Roaschia, perché lei non se la sentiva. È stata il dono che San Bernardo ci ha fatto per tanti anni. Per lei la politica era servizio per la comunità e lo ha fatto per tutto il tempo. Ancora pochi giorni fa mi aveva chiamato per fare le prove online, per connettersi col Consiglio comunale. È stata anche il vice parroco, l’amica, la confidente, era il punto di riferimento di questa comunità".

[Foto Tiziana Fantino]



Oltre al suo ruolo in municipio, nel Consiglio della Provincia di Cuneo (dal dicembre 2021 al settembre 2024) e alla presidenza del Consiglio dell'Unione Montana Alpi del Mare, i cui sindaci erano presenti alle esequie insieme a quelli dell'Unione Montana Valle Stura, alla presidente dell'Associazione Piccoli Comuni Franca Biglio e a numerosi altri amministratori del territorio, Graziella Viale è stata fortemente attiva nel volontariato. Donatrice benemerita con oltre 40 donazioni presso l'Avis comunale di Borgo San Dalmazzo, l'associazione le ha dedicato la preghiera di Papa Giovanni XXIII per i malati. In rappresentanza dei sindaci presenti, un'ulteriore preghiera ha accompagnato l'ultimo viaggio: "Graziella ha avuto un cuore grande e oggi, con un dolore grandissimo, noi la accompagniamo a te. Un abbraccio a te Graziella da parte di tutti noi".

Al termine della funzione, la salma proveniente dall'ospedale Santa Croce di Cuneo è stata accompagnata al cimitero locale per la tumulazione. Le messe di suffragio si terranno domenica 13 settembre alle ore 10.00 (settima) e domenica 4 ottobre alle ore 10.00 (trigesima). Eventuali offerte raccolte saranno devolute alla ricerca sul cancro.

[Foto Tiziana Fantino]