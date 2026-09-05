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Attualità | 05 settembre 2026, 14:18

La festa dell’Albese 1917 dà il via alla stagione calcistica biancoazzurra

Oltre 600 atleti presenti e circa un migliaio di abbonamenti gratuiti registrati. Sancita pubblicamente la collaborazione con Area Calcio Alba Roero

La prima squadra dell'Albese 1917

La prima squadra dell'Albese 1917

Presentate ieri, venerdì 4 settembre, allo Stadio “Augusto Manzo” di Alba, tutte le squadre che formano la galassia Albese Calcio 1917 per la stagione 2026/27.

Davanti a un numeroso pubblico sono sfilate tutte le compagini giovanili, dai Primi Calci, alle Under 19 e alla squadra “Special”: poi la passerella è stata tutta per la prima squadra dell’Area Calcio Alba Roero, da quest’anno inserita nell’accordo di collaborazione fra le due società, e per l’Albese 1917 guidata quest’anno in panchina da mister Luca Mezzano, ex difensore del Torino nei primi anni 2000.

Soddisfatti i due presidenti Maxim Pioggia e Luciano Cane, che hanno avviato una collaborazione sicuramente proficua fra le due maggiori realtà calcistiche albesi, immortalati davanti agli oltre 600 atleti presenti sul terreno di gioco.

L’occasione è inoltre servita ai tifosi biancoazzurri per sottoscrivere (e alla società per registrare) quasi un migliaio di abbonamenti gratuiti alle partite casalinghe della squadra, decisione fortemente voluta dal presidente Pioggia e già operata con successo nella scorsa stagione.

Gli spalti di San Cassiano diventeranno dunque il dodicesimo uomo, in grado di trascinare la squadra nei momenti cruciali di un campionato che si prospetta di alto livello, molto equilibrato e ormai alle porte.

L’Albese 1917 esordirà infatti già domani, domenica 6 settembre, nel torneo di Eccellenza.

Inserita nel Girone B, il calendario le riserva subito una trasferta difficile a Centallo e successivamente l’esordio casalingo del 13 settembre contro l’ambiziosa Ovadese.

Ancora in settembre seguiranno la trasferta a Dronero e il big match contro il Fossano Calcio, alla 4ª giornata, quando la squadra sarà già rodata e avrà fatto vedere le sue potenzialità, in un cammino che la vuole protagonista e in lotta per i play off.

Non un obiettivo facile, ma sicuramente quello che la società, con nuovi innesti e con l’ingaggio di mister Mezzano, ha messo nel mirino, visti anche i primi confortanti risultati in Coppa Italia, con la qualificazione agli ottavi ottenuta in scioltezza a spese di una pari categoria come lo Spartak San Damiano.

L’Area Calcio Area Roero è inserita nel girone F del Campionato di Prima Categoria ed esordirà in campionato il 13 settembre a Murazzo di Fossano, appuntamento preceduto dalle sfide infrasettimanali di Coppa Piemonte contro Narzole e Marene. Anche per i calciatori gialloneri le avversarie non mancheranno, ma le potenzialità nella rosa nemmeno.

Ormai imminenti gli avvii dei campionati di tutte le squadre giovanili, con l’augurio di una stagione positiva per tutte.

Giovanili schierate sul prato del Manzo

Giovanili schierate sul prato del Manzo

L'allenatore Luca Mezzano

L'allenatore Luca Mezzano

Mister Mezzano col giornalista Marcello Pasquero, presentatore dell'evento

Mister Mezzano col giornalista Marcello Pasquero, presentatore dell'evento

Maxim Pioggia, presidente dell'Albese 1917

Maxim Pioggia, presidente dell'Albese 1917

Luciano Cane, presidente Area Calcio

Luciano Cane, presidente Area Calcio

I presidenti Cane e Pioggia

I presidenti Cane e Pioggia

La prima squadra

La prima squadra

Il capitano Russo

Il capitano Russo

Giovanili in campo

Giovanili in campo

Il pubblico presente allo stadio &quot;Manzo&quot; di San Cassiano

Il pubblico presente allo stadio "Manzo" di San Cassiano

I saluti finali

I saluti finali

Oltre mille gli abbonamenti sottoscritti

Oltre mille gli abbonamenti sottoscritti

Lo staff tecnico

Lo staff tecnico

Silvano Bertaina

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