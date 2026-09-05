Street Basketball: grande partecipazione al torneo che chiude l'estate di "Garessio è Sport"

Si è svolto oggi al campetto comunale di Garessio l'ultimo appuntamento dell'estate firmato "Garessio è Sport", con il torneo di "Street Basketball" che ha regalato una giornata di sport e sana competizione, chiudendo una stagione ricca di iniziative. Dieci le squadre scese in campo, giunte non solo dal territorio garessino e dal Cebano, ma anche dalla Liguria.

Al termine delle sfide la classifica ha visto trionfare i Diddy Party, che si sono aggiudicati il primo posto e una cena alla Locanda Ponte Rosa. Seconda classificata la squadra Le Api, premiata con una degustazione presso la Cantina Malvirà, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti gli Sgrg, che hanno vinto una cena al Kavarna Pub. Assegnati anche i riconoscimenti individuali: Carolina Olimpo si è distinta come miglior giocatrice, Sebastiano Olimpo ha conquistato il titolo di miglior giocatore e Giotto Castagneri si è aggiudicato il contest "3 Points".

Un finale all'insegna del basket e dell'aggregazione che traccia un bilancio estremamente positivo per la rassegna sportiva locale.

"Siamo davvero soddisfatti del percorso fatto durante questa estate – ha commentato l'assessore allo sport Michele Odda –. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, partecipato e collaborato alla realizzazione delle iniziative. Il sostegno dell’amministrazione è massimo, crediamo fortemente nel valore dello sport e nella capacità di queste manifestazioni di creare comunità, coinvolgere i giovani e portare energia positiva sul territorio".

L'amministrazione e gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento ad atleti, volontari, sponsor e realtà locali. Chiusa la stagione estiva, il gruppo di "Garessio è Sport" guarda già al futuro con l'obiettivo di preparare nuove sorprese in vista dei prossimi appuntamenti.