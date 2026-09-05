A Madonna dell’Olmo l’ultimo saluto a Corrado Perotti, da oltre trent’anni era co-titolare della ditta Tao di Vignolo

Sono tanti i messaggi di cordoglio ed affetto che stanno giungendo in questo ore a Madonna dell’Olmo per la morte di Corrado Perotti, avvenuta questa mattina (5 settembre) all’Ospedale Carle di Confreria in seguito ad una grave malattia.



Originario del luogo e di anni 54, Corrado da oltre trent’anni era co-titolare della ditta di impianti elettrici Tao di Vignolo. Lavoro e famiglia: una vita “semplice” la sua, quanto autenticamente dedicata.



Forza e tenacia lo hanno sempre contraddistinto, anche nei momenti più difficili come la malattia. Uomo semplice e concreto, Corrado è più di tutto ricordato per questo, oltre che per essere una persona dotata di profonda gentilezza, senso verità e giustizia. Amava il calcio, che seguiva sempre con moltissima passione, e la montagna, per lui luogo di colori, ampi spazi, paesaggi, ma soprattutto di emozioni condivise con la sua famiglia.



Preziosi i ricordi nel tempo, in quel legame indissolubile che resterà con la moglie Silvia, i figli Beatrice e Mattia, la mamma, la suocera, le sorelle Lella con Marco e Laura con Davide, la cognata Elena con Tiziano ed i parenti tutti.



I funerali avranno luogo in Cuneo, nella Parrocchia di Madonna dell'Olmo, lunedì 7 settembre alle ore 10. Qui domani sera, alle ore 18 verrà recitato il rosario.



