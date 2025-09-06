Una mostra sulla ferrovia Barge-Bricherasio per ricordare i 140 anni dalla nascita

Il 6 settembre 1885 la Gazzetta Piemontese titolava con enfasi: “Una ferrovia di utilità incontestabile”.

Quel giorno veniva inaugurata la tratta ferroviaria Bricherasio-Barge, un’opera che avrebbe segnato per decenni lo sviluppo economico e sociale del territorio. La tratta ferroviaria è stata chiusa al traffico passeggeri nel 1966 e ora è diventata la "Pista ciclabile della pietra" lunga circa 11 chilometri.

A distanza di 140 anni esatti, Barge rende omaggio a quella pagina di storia con una mostra allestita all’interno dell’ex Officina Ferroviaria, un luogo che oggi torna a raccontare memoria e futuro.

La rassegna, aperta al pubblico fino 28 ottobre, propone un percorso documentario fatto di immagini, volti, cronache e testimonianze.

Non solo ricordi, ma un vero viaggio educativo capace di stimolare la conoscenza e la consapevolezza del passato, per comprendere meglio il presente e immaginare visioni ambiziose per il futuro.

Il progetto nasce in un contesto carico di significato: l’ex Officina ferroviaria, spazio recuperato e restituito alla comunità, che negli ultimi anni ha ospitato mostre, eventi culturali e concerti.

Qui, tra le mura dove un tempo si respirava la quotidianità del lavoro ferroviario, le immagini e i documenti assumono un valore ancora più forte, diventando strumenti di identità collettiva e di formazione per le nuove generazioni.

Gli obiettivi della mostra sono quelli di mettere in risalto fatti e valori di un’epoca lungimirante, coinvolgendo i cittadini, in particolare il mondo della scuola, attraverso incontri e conferenze, e dare visibilità alla nuova sede espositiva della città.

L’iniziativa che si accompagna a un processo di recupero più ampio: la pista ciclabile nata sul vecchio sedime ferroviario, la Scuola Alberghiera, e gli spazi culturali riqualificati.

La mostra è visitabile all’ex Officina Ferroviaria al 18 ottobre: venerdì 16-19, sabato 10-12,30 e 15,30-19, domenica 10-12,30 e 15,30-19.

Sono possibili prenotazioni per gruppi anche in altri giorni.

Info: 348-3644524 (orario ufficio).

La mostra è promossa da Città di Barge e il Lions Club Barge - Bagnolo Piemonte – Cavour.