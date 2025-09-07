La Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi rafforza il suo impegno col territorio e rinnova i locali della filiale di Chiusa di Pesio

La Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha rinnovato i locali della filiale di Chiusa di Pesio di piazza Vittorio Veneto 4, con l’obiettivo di offrire spazi più moderni, funzionali e accoglienti alla cittadinanza.

Per l’occasione, lunedì 8 settembre alle 17.45 la filiale aprirà le proprie porte a tutta la cittadinanza per un momento celebrativo e inaugurale alla presenza dei vertici dell’istituto di credito.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la filiale all’indirizzo e-mail fil03chiusadipesio@pianfeieroccadebaldi.bcc.it o contattare il numero 0171/734255.

“Il rinnovo dei locali va nella direzione di garantire ai nostri soci e clienti luoghi sempre più adeguati, capaci di coniugare comfort, efficienza e rispetto della privacy durante le operazioni e le transazioni bancarie – afferma il direttore generale della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi, Sergio Bongioanni -. Il nostro è anche un messaggio chiaro alla comunità: in un periodo in cui molti istituti bancari chiudono i propri sportelli – nelle zone interne del Paese si sta verificando un fenomeno di desertificazione bancaria che lascerà milioni di abitanti senza filiali – la Bcc di Pianfei sceglie invece di rafforzare la propria presenza sul territorio. L’ammodernamento della filiale di Chiusa Pesio è un segnale inequivocabile di questa volontà”.

Secondo un’analisi svolta dal Centro Studi Uilca, le banche di Credito Cooperativo rappresentano oggi l’unica presenza bancaria in 781 comuni italiani. L’intervento di rinnovamento si inserisce nel più ampio percorso di crescita della Bcc di Pianfei, che non solo investe nella qualità dei servizi offerti, ma guarda anche al futuro con nuovi progetti di sviluppo. L’istituto di credito monregalese sta infatti valutando l’opportunità di aprire ulteriori filiali, anche in territori al di fuori della provincia di Cuneo, per garantire un accesso sempre più capillare ai servizi bancari e continuare a sostenere i cittadini e le comunità locali.