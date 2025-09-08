A Carrù l'evento “Gli ingredienti per costruire il futuro: comunicazione, sport e famiglia”

“Gli ingredienti per costruire il futuro: comunicazione, sport e famiglia”. Questo il titolo dell'evento organizzato dal Comune di Carrù in collaborazione con la Polisportiva Comunale e con media partner TargatoCN, l’Unione Monregalese e Radio Alba, che si terrà domenica 21 settembre, alle 16.30, presso il cinema teatro F.lli Vacchetti.

L’evento, gratuito ed a partecipazione libera sino a raggiungimento della capienza massima del cinema teatro, rappresenta un’occasione unica per approfondire e riflettere su temi di strettissima attualità e sul legame che unisce, in un’ottica di costruzione del proprio percorso sportivo e di vita, la comunicazione, lo sport e la famiglia.

Accanto al tik toker Loris Aleo, content creator da 1 milione di follower su Tik Tok, moderati dal giornalista Emanuele Lubatti, interverranno Giorgia Rocchetta (referente dell’area psicologica della Scuola Calcio Torino F.C.) e le associazioni sportive di Carrù che si sono contraddistinte nel corso della stagione sportiva appena trascorsa. Proprio le associazioni sportive e gli atleti carrucesi riceveranno dall’Amministrazione Comunale le benemerenze sportive, un riconoscimento che premia i risultati sportivi raggiunti. L’evento sarà condotto da Luca Vargiu.

“Continua l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso i giovani, lo sport ed i valori che lo contraddistinguono. Momenti di ascolto ed approfondimento rivolti alle nuove generazioni, uniti al giusto riconoscimento tributato alle associazioni ed agli atleti che hanno saputo distinguersi nell’anno sportivo appena trascorso, permettono di riflettere su tematiche di stretta attualità e di maturare un pensiero utile a costruire il proprio futuro. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al carrucese Nicolò Bono che, in queste settimane, oltre ad aver sviluppato l’idea progettuale, ha messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale la sua esperienza ed ha lavorato per l’organizzazione di questo evento, curando ogni aspetto e coordinando gli interventi dei vari attori” il commento del Sindaco, Nicola Schellino e dell’Assessore allo Sport, Carol Curti.