Salmour, brevettato e inaugurato il piccolo impianto di farina di Renato Galleano: l’amministrazione in sua visita

Inizio di settembre proficuo per la comunità di Salmour.

Lo si evidenzia dal nuovo macchinario che renderà ancora più esclusiva la ricchezza produttiva della coltivazione del Grano Rosso locale.

Sabato scorso, infatti, l’amministrazione comunale, accompagnata dal senatore alla Repubblica Giorgio Bergesio, hanno fatto visita a Renato Galleano, agricoltore salmourese, produttore che ha infatti realizzato un piccolo impianto per la produzione della farina.

“Per l’amministrazione comunale è sempre un piacere quando i produttori cercano di dare un qualcosa in più alla collettività, usufruendo delle risorse della nostra terra. – commenta con particolare gioia il sindaco Roberto Salvatore - Si sta andando quindi verso una produzione a ‘km 0’. Dalla raccolta del grano si procederà così anche verso la macinazione e la produzione della farina in loco”.

Ancora lo stato d’animo del primo cittadino nei confronti della nuova realizzazione di Galleano: “Chiaramente da sindaco fa piacere sapere avere fra di noi aziende che mirino a un processo di sviluppo per far conoscere il nostro territorio. Auspico che ci siano altri imprenditori che possano cominciare ad avviare anche piccole produzioni, aggiungendosi alle due totali sinora sul territorio. Se le realtà dovesse ulteriormente aumentare, non escludo si possa porre le basi per la costituzione di un possibile Consorzio del Grano Rosso, prodotto De.Co. (di denominazione comunale). Spero che l’azione intrapresa da Galleano possa essere un Incentivo ad andare avanti verso altri progetti condotti da altri produttori”.