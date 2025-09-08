Ceva, troppi incidenti sulla statale 28, il consigliere Marsilio: "Si farà la rotatoria?"

Un triste bilancio quello della provincia di Cuneo che, con l'ultimo incidente avvenuto sabato scorso sulla statale 28, nel territorio comunale di Ceva, conta 27 vittime della strada dall'inizio dell'anno.

Il tema della sicurezza stradale e della statale 28 saranno al centro di un'interrogazione, presentata dal consigliere di minoranza, Paolo Marsilio che chiede al sindaco se sia ancora in essere il progetto per la realizzazione di una rotatoria.

"Purtroppo - si legge nel testo dell'interrogazione -, nelle ultime settimane, si sono verificati due incidenti mortali, che hanno avuto come scenario zone prossime al nostro territorio comunale, in particolare l'ultimo sinistro, si è manifestato fuori dall'uscita dell'autostrada a6, una zona molto pericolosa, con poca visibilità e ad alto tasso di traffico.

In passato, come riportato da La Stampa del 07/09 /2025 in cronaca di Cuneo, la precedente amministrazione ed il consiglio comunale avevano approvato un progetto di una rotonda, in collaborazione con Autostrada a6.Tale rotonda, sarebbe stata costruita con la rappresentazione stilizzata della città di Ceva, a cura dell'architetto Ferro Forte lorenzo, e con elementi di abbellimento che ricordassero le peculiarità territoriali.

Il progetto è ancora in essere? E se sì a che punto siamo nella fattibilità, quali passi bisogna ancora intraprendere?

Tengo a precisare, che tutta la viabilità della statale 28 sarebbe da attenzionare, anche nella zona industriale, chiedo in merito se ci sono progetti di migliorie sulla sicurezza per tutti gli utenti ed i cittadini".