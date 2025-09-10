Riello e Alpiclima presentano le nuove soluzioni per l’efficientamento energetico a Cuneo e Alba

Due serate dedicate a idraulici, termoidraulici e installatori hanno visto protagoniste Riello e Alpiclima che hanno scelto Cuneo e Alba per illustrare le ultime novità in tema di riscaldamento ed efficientamento energetico.

Il primo appuntamento si è svolto martedì 2 settembre all’Hotel Principe di Cuneo, mentre il giorno successivo, mercoledì 3 settembre, la tappa è stata ad Alba, presso l’Hotel Calissano. In entrambe le occasioni i consulenti Riello hanno presentato un’offerta completa di prodotti e approfondimenti pratici, pensati per supportare concretamente le attività degli operatori del settore.

Le serate hanno rappresentato un’opportunità per conoscere più da vicino lo staff e i servizi dell’agenzia Alpiclima, che da Mondovì segue l’ampio territorio di Cuneo, Fossano, Alba e Bra, garantendo assistenza tecnica, consulenza e un punto di riferimento stabile per gli installatori.

“Il nostro obiettivo è rafforzare il legame con i professionisti del territorio, offrendo loro soluzioni tecnologiche affidabili e un servizio di supporto costante” ha dichiarato Giuseppe Camaglio, titolare di Alpiclima “... questi eventi non sono solo presentazioni di prodotto, ma occasioni per confrontarci, ascoltare le esigenze di chi lavora ogni giorno e costruire insieme un percorso di crescita che guarda al futuro del nostro settore”.