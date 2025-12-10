Limone Piemonte 2025-2026: il pattinaggio riparte con Ice Arena

Con l’inverno alle porte, Limone Piemonte si prepara a diventare ancora una volta meta di sport, famiglia e divertimento grazie a Ice Arena, la nuova pista di pattinaggio gestita da Jarno Marro e la sua famiglia. Una storia di tradizione che si evolve, fatta di passione e di amore per il territorio.

Dalla tradizione al futuro: chi è Jarno Marro

Jarno Marro — classe 1988 — è figlio di una storica famiglia di giostrai. Da un’attività itinerante e stagionale, oggi ha creato qualcosa di stabile e radicato nel territorio: non solo la pista invernale (Ice Arena), ma anche in passato il parco giochi estivo Lemon Park e la “Family Zone” in centro paese.

Con Ice Arena, Jarno punta a offrire un’esperienza nuova per famiglie, giovani e turisti, contribuendo a rendere l’offerta turistica di Limone più completa anche nella stagione fredda.

Ice Arena aperta tutti i giorni: la pista e gli orari per la stagione 2025-2026

La pista di Ice Arena — una struttura moderna di oltre 600 metri quadrati — è pronta ad accogliere pubblico, famiglie, gruppi e scolaresche per la stagione invernale.

Gli orari di apertura (che possono variare in base alle condizioni meteo) sono:

Feriali : 15:00 – 19:30

: 15:00 – 19:30 Prefestivi : 10:30 – 12:30 / 14:30 – 23:30

: 10:30 – 12:30 / 14:30 – 23:30 Festivi: 10:30 – 21:00

Durante le feste di Natale l’apertura sarà estesa:

Feriali: 10:30 – 12:30 / 14:30 – 23:00

Prefestivi: 10:30 – 23:30

Festivi: 10:30 – 23:00

Pattinaggio per bambini e ragazzi: i corsi 2025

Una grande novità: da lunedì 15 dicembre avverrà il debutto dei corsi di pattinaggio organizzati da Ice Arena per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì, dalle 17:00 alle 18:00, per un ciclo di 5 lezioni. Il pacchetto — che include ingresso e noleggio pattini — costa 75 € a persona.

Per iscrizioni e informazioni: Tel. 335 8243345 .

Perché questa stagione a Limone Piemonte vale la pena

Una pista nuova e attrezzata — Ice Arena offre un’esperienza di pattinaggio su ghiaccio al coperto/organizzata, ideale per famiglie, bambini, adolescenti e gruppi.

— Ice Arena offre un’esperienza di pattinaggio su ghiaccio al coperto/organizzata, ideale per famiglie, bambini, adolescenti e gruppi. Un’idea imprenditoriale con radici profonde — Dietro il progetto c’è la storia di una famiglia di giostrai che ha saputo reinventarsi per valorizzare il territorio.

— Dietro il progetto c’è la storia di una famiglia di giostrai che ha saputo reinventarsi per valorizzare il territorio. Un’offerta turistica più completa — Dal divertimento estivo con Lemon Park (gonfiabili, giochi, parco avventura) allo sport invernale con Ice Arena: Limone diventa una destinazione 365 giorni l’anno.

— Dal divertimento estivo con Lemon Park (gonfiabili, giochi, parco avventura) allo sport invernale con Ice Arena: Limone diventa una destinazione 365 giorni l’anno. Un’ottima opportunità per le famiglie — Tra tempo libero, attività per bambini, sport e socialità, Ice Arena può diventare un riferimento stabile per residenti e visitatori.

Dove si trova Ice Arena

Ice Arena – Limone Piemonte

Zona centrale del paese, a pochi passi dai principali servizi e aree pedonali.

Contatti e informazioni

Tel: 335 8243345

Facebook: Ice Arena

Instagram: Ice Arena



