Il Natale a Bra ha il sapore delle eccellenze locali: la magia delle feste sboccia da Frutta Rey

Il Natale si avvicina, e da Frutta Rey gli addobbi e il clima natalizio si sentono più che mai.

La Boutique Braidese, rinomata per la sua qualità e selezione di prodotti esclusivi offre una vetrina imperdibile di delizie che sapranno rendere speciale ogni tavola delle feste.

Cesti Natalizi: Eccellenze Gastronomiche locali e artigianali

I cesti natalizi di Frutta Rey sono una vera e propria celebrazione delle eccellenze gastronomiche del territorio. Confezionati a mano uno ad uno con passione per rendere ogni cesto un espressione unica di affetto a chi lo riceverà.

Tra prodotti tipici e specialità esclusive, i cesti possono essere composti da:

● Frutta e Verdura fresca e non: frutta e verdura fresca per un pensiero che fa sempre piacere

● Vini selezionati dalle migliori cantine del panorama italiano, dall’Alta Langa, bollicine di riferimento per il nostro territorio, al Passito Siciliano.

● Prodotti Artigianali come cioccolato, olio ligure, pasta all’uovo, nocciole Piemonte IGP e tante altre curiose specialità.

Ogni cesto può essere personalizzato per creare un regalo unico, pensato per soddisfare i palati più esigenti.

Varie le tipologie di cesto offerta dalla Boutique Frutta Rey, a partire anche da piccoli importi.

I Panettoni Artigianali più Buoni d’Italia

Protagonisti assoluti in bottega sono i Panettoni Artigianali che uniscono tradizione e innovazione. Tra le chicche disponibili da Frutta Rey troviamo i panettoni della Pasticceria Filippi, storica realtà artigianale di Zanè (Vicenza) prodotti a base di lievito madre naturale, custodito e coltivato dalla famiglia Filippi dal 1972 accompagnato da ingredienti selezionati provenienti da filiere tracciate e sostenibili.

Tra i loro prodotti più autentici spicca la loro selezione 100% Olio Extravergine di Oliva, per chi cerca un’alternativa più leggera, senza burro, ma senza rinunciare al gusto.

Inoltre, in bottega potrai trovare anche alternative Senza Glutine, dal Panettone alla Torta di Nocciole.

La Boutique Frutta Rey: Dove il Natale prende inizio

Entrare nella boutique Frutta Rey è come immergersi in un mondo di sapori autentici e tradizioni natalizie. Tra scaffali colmi di prelibatezze e confezioni eleganti, è impossibile non lasciarsi conquistare. La cura dei dettagli, dalle decorazioni ai prodotti selezionati, rende ogni acquisto un’esperienza unica.

Che si tratti di un cesto ricco di specialità locali o di un panettone esclusivo, Frutta Rey garantisce la massima qualità e un’attenzione particolare alle eccellenze italiane. Per un Natale speciale!

Quest’anno, scegli un Natale che parla di territorio e tradizione. Visita Frutta Rey a Bra, in Piazza Carlo Alberto 5 per scoprire i cesti natalizi, i panettoni artigianali e le tante delizie che renderanno le tue festività davvero speciali. Un regalo che unisce il gusto autentico con la passione per l’alta qualità.

Oppure, visita il loro sito www.fruttarey.it dove potrai trovare gran parte della loro selezione e approfittare della consegna a domicilio. In provincia di Cuneo la consegna è Gratuita!