ASD Villar nuovo affiliato U.S. Acli con la vocazione per l’atletica

Si è costituito a Villar san Costanzo il gruppo “ASD Villar” affiliato U.S. Acli e promosso da appassionati di sport ed in particolare di atletica leggera, fra cui la campionessa Valentina Gemetto.

Lo scorso lunedì 8 settembre, un primo evento organizzato dal presidente Paolo Aimar e dal direttivo, si è svolto nel campo sportivo di Villar San Costanzo.

Intitolato “Corri con Va…lentina” il pomeriggio ha visto la partecipazione di numerosi bambini, ragazzi e adulti interessati alle attività in programma.

Presenti al simpatico evento, concluso con gelato e pizza per tutti, il presidente delle Acli cuneesi Elio Lingua, il coordinatore della segreteria provinciale Marco Dalmasso, il vice presidente provinciale Us Acli, Franco Via, e l’atleta dronerese Francesco Mazza, vincitore del titolo italiano Under 20 sui 3000 siepi e tra i convocati della nazionale azzurra ai recenti Campionati Europei.

Valentina Gemetto, anima del nuovo sodalizio ha sottolineato soddisfatta:

“Oggi abbiamo ospitato parecchi ragazzi della piccola realtà di Villar e molti atleti assoluti che si sono raggruppati in due gruppi per allenarsi in compagnia. Puntiamo sui giovani, sono loro il futuro dello sport. Indicativamente i nostri corsi si svolgeranno nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17 alle 18, presso il campo sportivo di Villar San Costanzo, dove il Comune ha allestito una pista in terra battuta di 400 metri, per poterci allenare.



Faremo anche un polo di incontro per gli atleti assoluti il mercoledì sera, opportunità per incontrarsi e allenarsi insieme.

Ringrazio Elio Lingua e Marco Dalmasso, che ci hanno dato una grossa mano per realizzare l’evento inaugurale, il nostro sindaco Stefano Ribero, Giorgio Dalmasso per le foto, e gli sponsor Decathlon, Life Frutta secca di Sommariva Perno, Raposo Bilance di Saluzzo e la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.

Il Presidente Prov.le delle Acli Cuneesi Elio Lingua e il Presidente Prov.le U.S. Acli Attilio Degioanni hanno sottolineato:

“L’U.S. Acli, ente di promozione sportiva, auspica da sempre uno 'sport per tutti', strumento educativo e inclusivo che invita e sollecita al rispetto delle regole attraverso il rispetto delle persone. Siamo felici per questa nuova realtà Acli di Villar San Costanzo a cui auguriamo un bel percorso, all’insegna dell’amicizia e della condivisione”.