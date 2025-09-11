Crollano le esportazioni cuneesi: -7,9% nel primo semestre 2025

Il I semestre 2025 chiude con una flessione del 7,9% delle vendite all’estero per le imprese della provincia di Cuneo rispetto al I semestre dello scorso anno, che fece segnare il record storico delle esportazioni. Il dato è in controtendenza rispetto a quello nazionale (+2,1%) e più negativo di quello regionale (-2,5%).

Complessivamente nel I semestre 2025 le vendite all’estero dei prodotti made in Cuneo hanno raggiunto i 4.992 milioni di euro e nello stesso semestre il valore delle importazioni è stato di 2.964 milioni di euro, con una crescita del 4,8% rispetto ai primi sei mesi del 2024. La flessione delle esportazioni abbinata all’aumento dell’import ha portato il saldo della bilancia commerciale a 2.028 milioni di euro, in forte diminuzione (-21,8%) rispetto a quello registrato nel I semestre 2024 quando si attestava a 2.592 milioni di euro.

Cuneo si conferma al secondo posto, dopo Torino, per valore esportato, con il 16,4% delle vendite regionali fuori confine.

"I dati relativi al primo semestre dell’anno ci pongono di fronte a una realtà che non possiamo ignorare: le esportazioni della provincia di Cuneo hanno registrato un calo significativo del 7,5% rispetto al dato record dello scorso anno - afferma il presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. È una flessione che ha interessato tutti i settori strategici del nostro tessuto produttivo, dai prodotti alimentari ai vini, dai mezzi di trasporto ai macchinari, fino alle materie plastiche, e che ci impone una riflessione profonda. La crisi attraversata da Francia e Germania ci ha restituito una contrazione sensibile, ma il campanello d’allarme arriva dai mercati extra-UE, dove il calo è stato ancora più marcato”.

"Negli ultimi sei anni, malgrado il Covid, le problematiche internazionali e la frenata di questo semestre - continua il presidente Crosetto - le esportazioni sono aumentate, ma l'importanza dell'export per la nostra economia ci sprona a rafforzare il nostro impegno nel sostenere le imprese cuneesi. Dobbiamo intensificare gli sforzi nella ricerca di nuovi sbocchi di mercato, diversificare le destinazioni dell’export e accompagnare le aziende nel superare le sfide globali con strumenti concreti, tra cui formazione mirata e strategie condivise. La Camera di commercio sarà al fianco delle imprese con rinnovata determinazione, per trasformare questa fase di difficoltà in un’opportunità di rilancio e crescita mettendo l’internazionalizzazione al centro nel Programma pluriennale di mandato 2026/2030”.

Esportazioni della provincia di Cuneo per principali prodotti (dati in euro)



I semestre 2024 I semestre 2025 Quota I semestre 2025 Var % Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 130.315.989 171.438.216 3,4% 31,6% Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 4.372.597 3.906.286 0,1% -10,7% Prodotti delle attività manifatturiere 5.253.657.057 4.784.475.065 95,8% -8,9% Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.822.024.640 1.708.317.487 34,2% -6,2% Mezzi di trasporto 1.006.823.640 868.158.268 17,4% -13,8% Macchinari e apparecchi n.c.a. 758.848.216 684.792.576 13,7% -9,8% Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 757.646.766 637.782.186 12,8% -15,8% Chimica e farmaceutica 238.592.813 242.893.150 4,9% 1,8% Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 194.079.946 212.491.836 4,3% 9,5% Legno e prodotti in legno; carta e stampa 160.602.433 159.094.789 3,2% -0,9% Apparecchi elettrici, elettronici e ottici 150.630.475 134.126.613 2,7% -11,0% Tessile, abbigliamento, pelli e accessori

121.158.027 93.001.264 1,9% -23,2% Altri prodotti delle attività manifatturiere 43.250.101 43.816.896 0,9% 1,3% Prodotti delle altre Attività 32.349.366 32.084.556 0,7% -0,8% Totale 5.420.695.009 4.991.904.123 100,0% -7,9%



Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat

Nel I semestre 2025 la diminuzione delle esportazioni cuneesi di prodotti manifatturieri, che rappresentano il 95,8% del totale, è stata dell’8,9%, flessione registrata (-10,7%) anche dai prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere che incidono soltanto per lo 0,1% sul totale dell’export, mentre il comparto agricolo, che incide per il 3,4%, ha registrato una crescita del 31,6%.

Analizzando nel dettaglio la manifattura cuneese emerge come la filiera dell’industria alimentare, che pesa per il 34,2% ed è il settore trainante dell’export manifatturiero, in questo semestre ha fatto registrare -6,2% complice, soprattutto, l’imposizione dei dazi Usa e il calo sensibile nel Regno Unito. A fronte di risultati poco confortanti anche per le altre tipologie di merci, la performance migliore è stata registrata da metalli di base e prodotti in metallo (+9,5%), seguito da chimica e farmaceutica (+1,8%). A registrare una forte decrescita il tessile, abbigliamento, pelle e accessori (-23,2%) seguito dagli articoli in gomma e materie plastiche (-15,8%), dai mezzi di trasporto (-13,8%), dagli apparecchi elettrici, elettronici e ottici (-11,0%), da macchinari e apparecchi n.c.a. (-9,8%) e da legno e prodotti in legno, carte e stampa (-0,9%).

Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)

Paesi I semestre 2024 I semestre 2025 Quota I semestre 2025 Var. % Francia 980.474.857 892.454.581 17,9% -9,0% Germania 759.984.007 707.700.409 14,2% -6,9% Spagna 345.358.347 342.660.967 6,9% -0,8% Polonia 274.340.225 338.390.068 6,8% 23,3% Belgio 138.387.714 153.812.327 3,1% 11,1% Paesi Bassi 116.886.463 114.367.026 2,3% -2,2% Romania 90.727.656 103.713.470 2,1% 14,3% Cechia 85.818.511 90.559.128 1,8% 5,5% Austria 75.703.982 74.633.842 1,5% -1,4% Grecia 66.361.527 65.660.049 1,3% -1,1% Altri Paesi Ue-27 433.292.004 412.322.830 8,3% -4,8% Ue-27 (post Brexit) 3.367.335.293 3.296.274.697 66,0% -2,1% Stati Uniti 349.658.539 338.808.711 6,8% -3,1% Regno Unito (*) 272.082.700 215.193.823 4,3% -20,9% Cina 157.395.617 120.868.684 2,4% -23,2% Svizzera 92.699.860 93.977.831 1,9% 1,4% Canada 131.485.680 82.325.736 1,6% -37,4% Turchia 87.076.387 69.003.801 1,4% -20,8% Messico 79.843.452 57.003.556 1,1% -28,6% India 45.328.352 45.425.593 0,9% 0,2% Arabia Saudita 54.333.956 38.244.270 0,8% -29,6% Israele 37.310.754 35.465.401 0,7% -4,9% Altri Paesi extra Ue-27 746.144.419 599.312.020 12,0% -19,7% Extra Ue-27 (post Brexit) 2.053.359.716 1.695.629.426 34,0% -17,4% Mondo 5.420.695.009 4.991.904.123 100,0% -7,9%



(*) L’Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. A partire da tale data, il Regno Unito è diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree Ue-27 ed extra Ue-27 sono state ricostruite per rendere coerenti i confronti temporali. Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat

Il bacino dell’Ue-27 ha attratto il 66,0% delle esportazioni provinciali, contro il 34,0% dei mercati situati al di fuori dell’area comunitaria. La flessione registrata dalle vendite dirette verso i Paesi dell’Ue-27 è stata del 2,1%, mentre quella verso i partner commerciali extra Ue-27 è stata del -17,4% risultato che ha trainato in modo significativo la decrescita complessiva delle esportazioni cuneesi.

I più importanti mercati dell’area Ue-27 si confermano essere quello francese e tedesco, con quote rispettivamente pari al 17,9% e 14,2%. Francia e Germania hanno però evidenziato una decrescita rispettivamente del 9,0% e del 6,9%, conseguenze della difficile congiuntura economica vissuta dai due Paesi. La Spagna, con una quota del 6,9%, ha registrato una sostanziale stabilità mentre la Polonia, con una quota del 6,8%, ha riportato un buon +23,3%. Le variazioni in positivo più significative sono da ricondursi a Romania (+14,3%), Belgio (+11,1%) e Cechia (+5,5%) rispettivamente settimo, quinto e ottavo mercato di sbocco all’interno dell’Unione europea.

Per il bacino Extra Ue-27 i mercati di maggior rilievo continuano a essere gli Stati Uniti e il Regno Unito che rappresentano rispettivamente il 6,8% e il 4,3% dell’export complessivo. Entrambi hanno riportato una flessione: per gli Stati Uniti più contenuta (-3,1%), mentre decisamente significativa per il Regno Unito (-20,9%) nostro sesto mercato di riferimento. La Cina, nostro terzo mercato extra UE, con una quota parte del 2,4%, ha riportato un -23,2%. I mercati che hanno riportato risultati positivi sono Svizzera (+1,4%) e India che registra una sostanziale stabilità. I restanti riportano flessioni importanti: Canada (-37,4%), Arabia Saudita (-29,6%), Messico (-28,6%), Turchia (-20,8%) e Israele (-4,9%).