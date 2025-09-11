Crollano le esportazioni cuneesi: -7,9% nel primo semestre 2025

Il I semestre 2025 chiude con una flessione del 7,9% delle vendite all’estero per le imprese della provincia di Cuneo rispetto al I semestre dello scorso anno, che fece segnare il record storico delle esportazioni. Il dato è in controtendenza rispetto a quello nazionale (+2,1%) e più negativo di quello regionale (-2,5%).
Complessivamente nel I semestre 2025 le vendite all’estero dei prodotti made in Cuneo hanno raggiunto i 4.992 milioni di euro e nello stesso semestre il valore delle importazioni è stato di 2.964 milioni di euro, con una crescita del 4,8% rispetto ai primi sei mesi del 2024. La flessione delle esportazioni abbinata all’aumento dell’import ha portato il saldo della bilancia commerciale a 2.028 milioni di euro, in forte diminuzione (-21,8%) rispetto a quello registrato nel I semestre 2024 quando si attestava a 2.592 milioni di euro.
Cuneo si conferma al secondo posto, dopo Torino, per valore esportato, con il 16,4% delle vendite regionali fuori confine.
"I dati relativi al primo semestre dell’anno ci pongono di fronte a una realtà che non possiamo ignorare: le esportazioni della provincia di Cuneo hanno registrato un calo significativo del 7,5% rispetto al dato record dello scorso anno - afferma il presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. È una flessione che ha interessato tutti i settori strategici del nostro tessuto produttivo, dai prodotti alimentari ai vini, dai mezzi di trasporto ai macchinari, fino alle materie plastiche, e che ci impone una riflessione profonda. La crisi attraversata da Francia e Germania ci ha restituito una contrazione sensibile, ma il campanello d’allarme arriva dai mercati extra-UE, dove il calo è stato ancora più marcato”.
"Negli ultimi sei anni, malgrado il Covid, le problematiche internazionali e la frenata di questo semestre - continua il presidente Crosetto - le esportazioni sono aumentate, ma l'importanza dell'export per la nostra economia ci sprona a rafforzare il nostro impegno nel sostenere le imprese cuneesi. Dobbiamo intensificare gli sforzi nella ricerca di nuovi sbocchi di mercato, diversificare le destinazioni dell’export e accompagnare le aziende nel superare le sfide globali con strumenti concreti, tra cui formazione mirata e strategie condivise. La Camera di commercio sarà al fianco delle imprese con rinnovata determinazione, per trasformare questa fase di difficoltà in un’opportunità di rilancio e crescita mettendo l’internazionalizzazione al centro nel Programma pluriennale di mandato 2026/2030”.
Esportazioni della provincia di Cuneo per principali prodotti (dati in euro)
I semestre 2024
I semestre 2025
Quota I semestre 2025
Var %
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca
130.315.989
171.438.216
3,4%
31,6%
Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere
4.372.597
3.906.286
0,1%
-10,7%
Prodotti delle attività manifatturiere
5.253.657.057
4.784.475.065
95,8%
-8,9%
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
1.822.024.640
1.708.317.487
34,2%
-6,2%
Mezzi di trasporto
1.006.823.640
868.158.268
17,4%
-13,8%
Macchinari e apparecchi n.c.a.
758.848.216
684.792.576
13,7%
-9,8%
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
757.646.766
637.782.186
12,8%
-15,8%
Chimica e farmaceutica
238.592.813
242.893.150
4,9%
1,8%
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
194.079.946
212.491.836
4,3%
9,5%
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
160.602.433
159.094.789
3,2%
-0,9%
Apparecchi elettrici, elettronici e ottici
150.630.475
134.126.613
2,7%
-11,0%
Tessile, abbigliamento, pelli e accessori
121.158.027
93.001.264
1,9%
-23,2%
Altri prodotti delle attività manifatturiere
43.250.101
43.816.896
0,9%
1,3%
Prodotti delle altre Attività
32.349.366
32.084.556
0,7%
-0,8%
Totale
5.420.695.009
4.991.904.123
100,0%
-7,9%
Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat
Nel I semestre 2025 la diminuzione delle esportazioni cuneesi di prodotti manifatturieri, che rappresentano il 95,8% del totale, è stata dell’8,9%, flessione registrata (-10,7%) anche dai prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere che incidono soltanto per lo 0,1% sul totale dell’export, mentre il comparto agricolo, che incide per il 3,4%, ha registrato una crescita del 31,6%.
Analizzando nel dettaglio la manifattura cuneese emerge come la filiera dell’industria alimentare, che pesa per il 34,2% ed è il settore trainante dell’export manifatturiero, in questo semestre ha fatto registrare -6,2% complice, soprattutto, l’imposizione dei dazi Usa e il calo sensibile nel Regno Unito. A fronte di risultati poco confortanti anche per le altre tipologie di merci, la performance migliore è stata registrata da metalli di base e prodotti in metallo (+9,5%), seguito da chimica e farmaceutica (+1,8%). A registrare una forte decrescita il tessile, abbigliamento, pelle e accessori (-23,2%) seguito dagli articoli in gomma e materie plastiche (-15,8%), dai mezzi di trasporto (-13,8%), dagli apparecchi elettrici, elettronici e ottici (-11,0%), da macchinari e apparecchi n.c.a. (-9,8%) e da legno e prodotti in legno, carte e stampa (-0,9%).
Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)
Paesi
I semestre 2024
I semestre 2025
Quota I semestre 2025
Var. %
Francia
980.474.857
892.454.581
17,9%
-9,0%
Germania
759.984.007
707.700.409
14,2%
-6,9%
Spagna
345.358.347
342.660.967
6,9%
-0,8%
Polonia
274.340.225
338.390.068
6,8%
23,3%
Belgio
138.387.714
153.812.327
3,1%
11,1%
Paesi Bassi
116.886.463
114.367.026
2,3%
-2,2%
Romania
90.727.656
103.713.470
2,1%
14,3%
Cechia
85.818.511
90.559.128
1,8%
5,5%
Austria
75.703.982
74.633.842
1,5%
-1,4%
Grecia
66.361.527
65.660.049
1,3%
-1,1%
Altri Paesi Ue-27
433.292.004
412.322.830
8,3%
-4,8%
Ue-27 (post Brexit)
3.367.335.293
3.296.274.697
66,0%
-2,1%
Stati Uniti
349.658.539
338.808.711
6,8%
-3,1%
Regno Unito (*)
272.082.700
215.193.823
4,3%
-20,9%
Cina
157.395.617
120.868.684
2,4%
-23,2%
Svizzera
92.699.860
93.977.831
1,9%
1,4%
Canada
131.485.680
82.325.736
1,6%
-37,4%
Turchia
87.076.387
69.003.801
1,4%
-20,8%
Messico
79.843.452
57.003.556
1,1%
-28,6%
India
45.328.352
45.425.593
0,9%
0,2%
Arabia Saudita
54.333.956
38.244.270
0,8%
-29,6%
Israele
37.310.754
35.465.401
0,7%
-4,9%
Altri Paesi extra Ue-27
746.144.419
599.312.020
12,0%
-19,7%
Extra Ue-27 (post Brexit)
2.053.359.716
1.695.629.426
34,0%
-17,4%
Mondo
5.420.695.009
4.991.904.123
100,0%
-7,9%
(*) L’Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. A partire da tale data, il Regno Unito è diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree Ue-27 ed extra Ue-27 sono state ricostruite per rendere coerenti i confronti temporali. Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat
Il bacino dell’Ue-27 ha attratto il 66,0% delle esportazioni provinciali, contro il 34,0% dei mercati situati al di fuori dell’area comunitaria. La flessione registrata dalle vendite dirette verso i Paesi dell’Ue-27 è stata del 2,1%, mentre quella verso i partner commerciali extra Ue-27 è stata del -17,4% risultato che ha trainato in modo significativo la decrescita complessiva delle esportazioni cuneesi.
I più importanti mercati dell’area Ue-27 si confermano essere quello francese e tedesco, con quote rispettivamente pari al 17,9% e 14,2%. Francia e Germania hanno però evidenziato una decrescita rispettivamente del 9,0% e del 6,9%, conseguenze della difficile congiuntura economica vissuta dai due Paesi. La Spagna, con una quota del 6,9%, ha registrato una sostanziale stabilità mentre la Polonia, con una quota del 6,8%, ha riportato un buon +23,3%. Le variazioni in positivo più significative sono da ricondursi a Romania (+14,3%), Belgio (+11,1%) e Cechia (+5,5%) rispettivamente settimo, quinto e ottavo mercato di sbocco all’interno dell’Unione europea.
Per il bacino Extra Ue-27 i mercati di maggior rilievo continuano a essere gli Stati Uniti e il Regno Unito che rappresentano rispettivamente il 6,8% e il 4,3% dell’export complessivo. Entrambi hanno riportato una flessione: per gli Stati Uniti più contenuta (-3,1%), mentre decisamente significativa per il Regno Unito (-20,9%) nostro sesto mercato di riferimento. La Cina, nostro terzo mercato extra UE, con una quota parte del 2,4%, ha riportato un -23,2%. I mercati che hanno riportato risultati positivi sono Svizzera (+1,4%) e India che registra una sostanziale stabilità. I restanti riportano flessioni importanti: Canada (-37,4%), Arabia Saudita (-29,6%), Messico (-28,6%), Turchia (-20,8%) e Israele (-4,9%).