Nuovo Ospedale di Savigliano, Fratelli d'Italia Cuneo: "Un passo avanti concreto"

Fratelli d’Italia accoglie con favore la presentazione del progetto del nuovo Ospedale di Savigliano, che rappresenta un tassello fondamentale per il futuro della sanità del nostro territorio.

Un lavoro avviato nella scorsa legislatura dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi e che oggi prosegue con determinazione grazie all’impegno del nostro assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, che sta portando avanti con grande concretezza e rapidità le tappe necessarie.

Durante la presentazione – alla quale hanno partecipato il Presidente della Federazione Provinciale FdI William Casoni, i consiglieri regionali Claudio Sacchetto e Federica Barbero – è stato annunciato che già entro il prossimo anno l’opera dovrebbe arrivare alla fase di gara: un risultato importante, che testimonia la serietà dell’impegno della Regione e della nostra amministrazione nel dare risposte concrete ai cittadini.

Fratelli d’Italia segue con la massima attenzione questa partita strategica, convinti che il nuovo ospedale di Savigliano sarà un’infrastruttura sanitaria di eccellenza, capace di garantire cure moderne e servizi di qualità ai cittadini di tutta l’area.

“È un segnale forte – dichiara il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Casoni – che conferma la volontà politica di investire sulla sanità piemontese. Continueremo a vigilare e a sostenere con determinazione questo progetto, perché la salute dei cittadini non può attendere”.