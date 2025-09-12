Alba, Enel avvisa: venerdì 19 settembre interruzione energia elettrica in località Scaparoni e Strada dei Magliani

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
Località Scaparoni da 45 a 49, 55, da 59 a 65, 45b, 45bis, 42, da 46 a 50, da 54 a 66, da 98 a 102, 46bis, 48bis
Strada dei Magliani 103
L’interruzione è necessaria per un intervento sugli impianti e interessa solo i clienti alimentati a bassa tensione.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.