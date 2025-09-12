Apre a Cuneo “Cambia menti” ristorante familiare della tradizione locale

Una nuova impresa familiare di ristorazione arricchisce il panorama della ricettività cuneese: “Cambia menti” a Cuneo in via Savigliano 11, di Sofia e Roberto Messineo. In cucina Roberto che dopo la scuola alberghiera Virginio Donadio di Dronero ha lavorato come cuoco al Wood di Cervinia (oggi stella Michelin), alla trattoria della Posta a Monforte d’Alba, nella cucina del rifugio Valasco. Numerosi gli stage in località turistiche blasonate come Cervinia e Santo Stefano Belbo. Sofia con la maturita’ conseguita al Grandis di Cuneo e numerose esperienze lavorative in bar ed esercizi commerciali, è la responsabile delle quattro sale del ristorante anche grazie alla conoscenza scritta e parlata di tre lingue: inglese francese e spagnolo.

La cucina sarà a base di prodotti locali con i piatti della tradizione piemontese: battuta di Fassona , cruset, tonno di coniglio, taglieri di formaggi locali, lumache alla parigina tutto l’anno ( menu’ completo nella stagione delle lumache che va da fine settembre a gennaio). Ma non mancheranno piatti della tradizione siciliana e marchigiana ,regioni di origine dei genitori. Inoltre una novità: il ristorante “Cambia menti” prepara, su ordinazione, piatti da asporto per le famiglie e per eventi da ritirarsi entro le 20 per evitare il divieto di transito previsto dalla ztl.

Sofia e Roberto Messineo si possono definire “figli d’arte”. Il papà Fabrizio e la mamma Simona Ulissi hanno gestito per anni l’Hotel Tre Amis quota 1400 di Limone Piemonte e per 12 anni il ristobar Quaranta di Borgo San Dalmazzo. Attualmente sono i cuochi ufficiali del Ricetto di Boves, della Fiera Fredda di Borgo san Dalmazzo e di tante sagre di paese nei dintorni di Cuneo: un piatto molto blasonato è la “Paella” che anche Sofia e Roberto propongono in “Cambia menti”.

Gli orari di apertura sono per tutti giorni della settimana dalle 11,30 alle 15 e dalle 19 alle 24. La chiusura settimanale è il mercoledi.

Contatti

Sito https://www.osteriacambiamenti.com/

E-mail osteriacambiamenti@gmail.com