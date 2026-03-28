Muore nell’incendio di un bosco in borgata Rumiano a Chiusa di Pesio

Tragedia in una zona boschiva in prossimità di borgata Rumiano, a Chiusa di Pesio.

Da qui, nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, è scattato l’allarme per un incendio boschivo che ha purtroppo provocato una vittima.

Si tratta di un uomo classe 1940, residente in zona.

Secondo le prime informazioni che giungono dal posto non è al momento chiaro se l’anziano si trovasse sul fondo, di sua proprietà, perché impegnato in lavori di pulizia dello stesso oppure se possa aver tentato di opporsi alle fiamme che avevano avvolto quella porzione di bosco, dalla quale non ha purtroppo trovato scampo.

Allertati dalle figlie dell’anziano, in quelle campagne a poca distanza dalla Certosa di Pesio erano intanto intervenuti i Vigili del Fuoco partiti dal Comando provinciale di Cuneo, i volontari del Distaccamento di Morozzo e alcune squadre di volontari dell’Antincendi Boschivi (Aib).

Resisi conto della situazione i Vigili del Fuoco hanno allertato anche i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, il cui intervento si è purtroppo rivelato inutile.

Sul posto sono giunti anche tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, in questi minuti impegnati nel recupero della salma e nel suo trasporto a valle dalla zona impervia nella quale l’uomo si trovava.

Sul posto sono anche presenti i Carabinieri della locale Compagnia, cui toccherà ricostruire l’esatta dinamica del tragico accadimento.