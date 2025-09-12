Drink Art 2025, ultimo atto: sabato 13 settembre si chiude la prima edizione

Dopo un’estate che ha trasformato il centro storico in un salotto a cielo aperto, la Drink Art 2025 arriva al suo ultimo appuntamento. Domani, sabato 13 settembre, via Roma e piazza Boves ospiteranno la serata conclusiva della prima edizione di un evento che ha saputo unire giovani e famiglie, musica e convivialità, divertimento e rispetto delle regole.

I quattro venerdì di luglio e la serata del 6 settembre hanno segnato una vera e propria svolta per Cuneo. Migliaia di persone hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando che è possibile vivere il cuore della città in modo civile e intelligente, senza disagi né problemi di sicurezza. A sottolinearlo è Claudio Serale, ideatore e organizzatore della manifestazione insieme a Francesco Corsetti ed Enrico Riccardi: “… la Drink Art ha dimostrato che si può organizzare un evento per i giovani, in pieno centro, con numeri importanti e senza criticità. È stata una risposta di civiltà e partecipazione che ci incoraggia a credere ancora di più nel valore delle serate condivise.”

La formula vincente è stata quella di unire pubblico e privato, istituzioni e sponsor, locali e dj. Tutti hanno contribuito con impegno e professionalità: i locali di via Roma e piazza Boves hanno saputo accogliere e animare con stile, gli sponsor hanno sostenuto il progetto sin dalle prime fasi, le forze dell’ordine hanno garantito sicurezza e controllo, mentre i dj hanno regalato musica di qualità, sempre calibrata e rispettosa.

La Drink Art è nata come risposta alla mancanza dell’Illuminata e ha finito per diventare un nuovo simbolo dell’estate cuneese. Non solo “fare festa”, ma un modo per riappropriarsi degli spazi pubblici, rafforzare il tessuto sociale ed economico, riportare movimento e vitalità in centro città.

Con l’ultima serata di sabato 13 settembre si chiude quindi una prima edizione che ha superato ogni aspettativa. Il successo è sotto gli occhi di tutti e la speranza condivisa è che la Drink Art diventi un appuntamento fisso per le estati future, con ancora più musica, arte e opportunità di incontro.