Saluzzo, cordoglio per la morte dell’imprenditore Giuseppe Putetto

È mancato a Saluzzo, all’età di 74 anni, dopo una lunga malattia, l’imprenditore Giuseppe Putetto, che aveva dato vita sul finire degli anni ’60 ad una ditta artigiana insieme al padre, azienda che oggi è leader nel settore dell’impiantistica.

Persona schiva, conosciuto come “Pino”, era stimato ed apprezzato sia dai suoi dipendenti che dai clienti, per la sua competenza e serietà professionale, doti che hanno permesso alla ditta di affermarsi e crescere nel corso degli anni.

Il testimone, da qualche anno, è passato nelle mani dei figli Carlo e Pietro, che hanno dato vita alla Carbonteam, un'azienda che ha sede a Revello, specializzata nella progettazione e produzione di componenti in fibra di carbonio e materiali compositi,

Putetto lascia la moglie Annamaria Ghiglione, i figli Pietro, Carlo e Marta e gli amati nipoti.

Il rosario questa sera, domenica 14 febbraio alle 18, nel duomo di Saluzzo.

I funerali domani, lunedì 15 settembre alle 15, sempre in cattedrale.