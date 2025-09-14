LA SCUOLA CHE RIPARTE / Finalmente riuniti: il “Gallizio” di Alba riporta tutte le classi in sede

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 9 settembre.

Benvenuti primini, bentornati tutte e tutti, ma anche ben ritrovati! Dopo un lungo periodo di provvisorietà, il Liceo Gallizio ha centrato l’obiettivo di riunire ogni sezione di ogni anno e indirizzo nella sede principale della scuola. Di questa meta, immaginata da tempo e ora conquistata, parla il dirigente scolastico Roberto Buongarzone. Positivo il riscontro sulle iscrizioni, con l’attivazione di cinque sezioni prime. L’indirizzo di Architettura e ambiente è stato il più scelto dagli studenti che si apprestano a frequentare la classe terza.

È tutto pronto al rientro in aula degli studenti?

"Sì. Inauguriamo il nuovo anno scolastico col raggiungimento di un grande risultato: dopo anni di spostamenti – tra container e sedi provvisorie, classi distribuite tra le “Luigine” e il Seminario – oggi tutti gli studenti del Liceo artistico sono finalmente riuniti nella sede principale. È un obiettivo importante e atteso anche in termini di inclusione: l’edificio in cui avranno luogo le attività scolastiche ora è accessibile a tutti, comprese le ragazze e i ragazzi con disabilità. Nessuno è più confinato in sedi marginali e questo, pensiamo, gioverà anche sotto il profilo della coesione della comunità scolastica".

Come sono andate quest’anno le iscrizioni al Liceo Gallizio?

"Molto bene: cinque sezioni prime, segno che il Liceo artistico è sempre attrattivo. I quattro indirizzi – Arti figurative, Grafica, Architettura e Ambiente, Audiovisivo e Multimediale – si confermano solidi, con un dato particolare sull’architettura: è il percorso preferito tra gli studenti che, terminato il biennio comune, si sono trovati quest’anno a dover scegliere quali discipline approfondire nel triennio. Abbiamo, dunque, due sezioni tra le classi terze in cui abbiamo attivato questo percorso. La proposta di ambito “Multimediale” – introdotta quattro anni fa – arriva quest’anno al traguardo della maturità. È un anno che si prospetta denso di momenti significativi per la scuola".

L’organico è al completo?

"Per quanto riguarda il corpo docente, è quasi tutto coperto, con qualche posto ancora da assegnare per sostituzioni o rinunce. L’Ufficio Scolastico Territoriale si è adoperato per far pervenire le nomine entro la fine di agosto, non riscontriamo criticità. Diverso il discorso sul personale ATA, poiché ci sono difficoltà più marcate, legate ad alcuni avvicendamenti, ma contiamo di colmare i posti scoperti a breve".

La questione si lega anche allo spettro dell’accorpamento tra i Licei artistico-classico e Scientifico. Ci sono novità in merito?

"Al momento non vi sono decisioni definitive. L’ipotesi di accorpare ad Alba Artistico e Classico con lo Scientifico sembra tramontata, vista anche l’opposizione dei Consigli d’istituto, ma la Regione deve comunque ancora individuare due scuole da riorganizzare in provincia di Cuneo. Mi auguro che qualunque decisione sia presa salvaguardando il personale di segreteria, poiché già sappiamo che il personale docente non ne sarebbe coinvolto. La mia speranza è che gli Istituti possano continuare a contare su una segreteria dedicata: scuole – come le nostre – con indirizzi e progettualità specifiche, hanno bisogno di piena attenzione e riconoscimento delle loro eccellenze e devono contare su due segreterie separate. Se ci sono due direzioni, anche meglio".

Nell'attesa che suoni la prima campanella, vuole rivolgere un augurio ai suoi studenti?

"Di vivere quest’anno scolastico con entusiasmo e serenità con i compagni di classe, anche nuovi. Tornare a essere tutti sotto lo stesso tetto è già un passo importante: ora spetta a ciascuno trasformare questa condizione in un’occasione per trovarsi bene nella scuola tra compagni e con i docenti, che faranno tutto il possibile per accogliervi e guidarvi nel vostro percorso. Vi aspettiamo!".