Alba, grande applauso per l'accensione dell'albero donato dalla famiglia Ferrero [VIDEO E FOTO]

Anche ad Alba si accende il Natale con “Le notti della natività” a cura del Borgo di San Lorenzo.

L'8 dicembre ricorre la festività dell'Immacolata, che per molti è tradizione addobbare il proprio albero di Natale e allestire il presepe, entrando nel vivo dell'atmosfera più magica dell'anno.



Per la capitale della Langhe è previsto un programma itinerante che coinvolge tutta la città.



Ampia partecipazione nel pomeriggio di oggi, domenica 8 dicembre, alle 17.30 per l'accensione del grande albero in piazza Michele Ferrero, donato anche quest'anno dalla famiglia Ferrero, accolta da un caloroso applauso e accompagnata dai canti del Coro Voci Bianche del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca.









Prima inaugurazione da sindaco per Alberto Gatto, che ha partecipato formulando i propri auguri alla cittadinanza, impegnato poi in un reciproco scambio con Maria Franca Fissolo Ferrero, l'artista Valerio Berruti e il governatore del Piemonte Alberto Cirio.



Insieme al primo cittadino anche una nutrita rappresentanza di assessori con Vignolo, Croce, Tibaldi e Cavallo, i consiglieri comunali Manassero, Marano Morcaldi e Bolla e le autorità locali.





GUARDA QUI IL VIDEO:







A seguire, la parata di inaugurazione con partenza dalla piazza. I personaggi del Natale e del Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo hanno percorso via Vittorio Emanuele fino a raggiungere piazza Risorgimento per accendere un secondo albero natalizio, dove una folla ha atteso lo spettacolo. Gli Sbandieratori con la loro esibizione hanno colorato piazza del Duomo. Brindisi e merenda con panettone Galup, vino Moscato e bevande calde sono state offerte a tutti i presenti con i migliori auguri dell’Amministrazione comunale e del Borgo di San Lorenzo.









Lo spettacolo di luci ad effetto immersivo proeittate sugli edifici, la Cattedrale e le torri di piazza del Duomo da stasera verrà riproposto tutte le sere fino al 6 gennaio, in collaborazione con Egea Holding.







Dalle 15.30 alle 18.30 di oggi, domenica 15 e 22 dicembre, la favola più bella viene raccontata nel cuore del centro cittadino. Nello scalone addobbato del Palazzo Comunale Babbo Natale raccoglie le letterine e incontra i bimbi “da 0 a cent’anni”, in compagnia di mamma Natale, del fidato capo degli elfi e della renna Rudolf.











Lo scalone del Palazzo comunale di piazza Risorgimento accoglie, infine, il grande presepe artigianale.

Il Borgo San Lorenzo celebra la Natività con l’esposizione di bellissime statue dipinte a mano, antica tradizione dei figurinai Lucchesi.

I personaggi sono di singolare espressività e i dettagli accuratamente modellati da sapienti artigiani. Le ambientazioni tematiche nel suggestivo allestimento faranno rivivere tutta la magia della narrazione della Notte Santa.



Per conoscere tutto il programma Natale ad Alba guarda qui:

https://www.comune.alba.cn.it/it/news/il-natale-ad-alba-le-notti-della-nativita-e-natale-e-altre-storie