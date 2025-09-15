Giovedì 18 settembre Harry Potter tra musica e magia accende “M’illumino d’incanto” a Verzuolo

La rassegna “M’illumino d’incanto”, realizzata dal Comune di Verzuolo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, prende il via giovedì 18 settembre alle 21 a Palazzo Drago (via Marconi,13 a Verzuolo) con uno spettacolo che unisce illusionismo e musica, poesia e stupore.

L’evento, che si inserisce nel progetto promosso dal Comune di Verzuolo, è organizzato con la collaborazione artistica dell’associazione Antidogma Musica e con il sostegno in art bonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Protagonisti della serata saranno Antonio Casanova, illusionista e voce narrante, e il duo pianistico formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano, interpreti al pianoforte a quattro mani. Un concerto-spettacolo che si svolgerà in un’atmosfera suggestiva: luci soffuse, candele sospese al soffitto e bagliori che diventeranno parte integrante della scenografia.

Il percorso musicale sarà condotto idealmente dal giovane mago Harry Potter, che guiderà il pubblico dall’eleganza della “Dolly Suite” di Gabriel Fauré – eseguita in occasione del centenario della morte del compositore francese – alla raffinatezza della “Petite Suite” di Claude Debussy, fino alla fantasia della suite “Babies’ Corner” op.36 di Marco Sollini.

Gran finale con i celebri temi composti da John Williams per la saga di Harry Potter, tra cui l’immancabile “Hedwig’s Theme”.

Il filo narrativo che intreccia musica e incanto è affidato ai testi e alla drammaturgia scritti dal musicologo Attilio Piovano, capaci di creare un racconto che accompagna lo spettatore tra epoche e mondi sonori diversi, in dialogo con gli eleganti giochi di illusionismo realizzati dal Mago Casanova.

Antonio Casanova, illusionista noto al grande pubblico grazie alla sua lunga esperienza televisiva, dal sodalizio con Striscia la Notizia fino ai suoi spettacoli teatrali di grande successo, porta sul palco invenzioni magiche originali e un percorso artistico che lo ha visto affermarsi anche come scrittore di libri per ragazzi e romanzi.

Il Duo Sollini-Barbatano, definito dalla stampa russa “le venti dita d’oro d’Italia”, è tra le formazioni pianistiche più apprezzate a livello internazionale. Ha calcato palcoscenici prestigiosi in Europa, collaborato con orchestre di fama mondiale e inciso numerosi CD, ricevendo importanti riconoscimenti dalla critica.

“Il suono della magia” è un evento che promette di conquistare il cuore di grandi e piccoli, grazie all’incontro tra illusionismo e poesia del suono. Un’occasione unica per vivere la musica come esperienza immersiva, in cui lo stupore diventa parte integrante della partitura.

L’ingresso è su prenotazione, fino a esaurimento posti, sul sito www.monasterodellastella.it