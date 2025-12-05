Next BTM Young Community: oggi il workshop gratuito con BarbaSophia (Matteo Saudino)

Oggi pomeriggio, alle ore 15 presso la sede di BTM – Banca Territori del Monviso a Carmagnola, in via Chieri 31, Next - BTM Young Community avvia il suo primo workshop gratuito con BarbaSophia - Matteo Saudino, uno dei divulgatori più seguiti in Italia per la sua capacità di intrecciare filosofia, storytelling e insegnamento in un percorso formativo coinvolgente e accessibile.
L’incontro offrirà ai partecipanti un viaggio nella storia personale del professore e un approfondimento sulla Costituzione italiana, raccontata come un documento vivo, attuale e profondamente connesso alla vita quotidiana.
Un incontro pensato per chi desidera strumenti per leggere la società con occhi più attenti, offerto da Banca Territori del Monviso per lo sviluppo di Next, la BTM Young Community nata a fine ottobre.
Verrà rilasciato un attestato di frequenza al Workshop che è valido ai fini dell’E-Portfolio dello studente sulla piattaforma ministeriale UNICA. L’attestato potrà essere caricato nel proprio curriculum vitae ed è riconosciuto anche in sede di Esame di Maturità.
L’evento rappresenta un’importante opportunità per i giovani che desiderano arricchire il proprio percorso formativo con competenze trasversali fondamentali e uno sguardo più consapevole sulla cittadinanza attiva.
Registrazioni al seguente link: https://www.bancabtm.it/giovani/workshop-next/.