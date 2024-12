Carrù assegna il bue d’oro a Gianni Cappa. Presentata la 114^ edizione della Fiera con il libro "Propi bun"

È stato assegnata a Gianni Cappa, già presidente della Banca Alpi Marittime dal 2007 al 2024, l'edizione 2024 del riconoscimento assegnato dal Comune di Carrù in occasione della storica fiera dedicata al bue grasso.

“Un premio che ritiro io, ma che è per tutta la famiglia della Bam presente sul territorio – ha detto Cappa -. E' proprio grazie alla banca che ho avuto modo di conoscere le tradizioni di questa straordinaria comunità”.

“Un premio che assegniamo a chi si è speso negli anni per il Comune di Carrù, per mantenere vive le radici e le tradizioni, caratteristica della Banca Alpi Marittime”, ha spiegato il sindaco Nicola Schellino.

“Porto il mio saluto a nome di tutto il Cda - ha detto il presidente della Bam Domenico Massimino -, siamo contenti che il premio vada a Gianni, che ha saputo portare la Bam a essere tra le prime BCC in Italia”.

Tra le autorità presenti il presidente della Provincia Luca Robaldo, il consigliere Pietro Danna e l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni, oltre a numerosi sindaci dei comuni limitrofi che, ogni anno, partecipano alla consegna delle gualdrappe.



“È molto importante lavorare sulla tracciabilità della carne, dall’allevamento alla tavola. Con la creazione dei distretti del cibo e della carne l'obiettivo è proprio quello di dare al settore e alla filiere il sostegno che meritano. La carne di fassona è un tesoro da promuovere e tutelare” - ha evidenziato Bongioanni.



“L’iniziativa sui distretti del cibo - ha aggiunto Robaldo - è fondamentale per il territorio, un plauso all’assessorato all’ agricoltura e alla regione per aver saputo individuare questo tipo di intervento. Nella nostra provincia abbiamo tante potenzialità dobbiamo impegnarci al massimo per promuoverle”.



Per l’Atl del Cuneese è intervenuta la direttrice Daniela Salvestrin, ponendo una riflessione sul video dedicato alla Fiera, realizzato dal regista Davide Sordella attraverso l'Azienda Turistica Locale.



Il sindaco ha poi ringraziato Anaborapi, Coalvi e Consorzio di Carrù per il lavoro e la qualità che garantiscono al territorio e alla fiera.

A salire sul palco è stato poi il pittore carrucese Bruno Bianco, l’artista delle gualdrappe: “Un settore davvero di nicchia, che non è solo una questione di abilità tecnica o artistica ma soprattutto un onore, per poter poter portare avanti la tradizione”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato Sofia, studentessa di Carrù, che ha realizzato il disegno dedicato alla Fiera che è stato scelto per l'annullo filatelico che verrà conservato negli archivi delle Poste Italiane.



“Vogliamo far diventare Carrù un 'salotto del gusto' - ha evidenziato poi la presidente dell’Ente Fiera, Luciana Beccaria, reduce dai tre pranzi tutti “sold out” dei Gran Galà del bollito nelle passate domeniche sotto l’Ala Borsarelli -. Fin dal mio insediamento ho fortemente sostenuto questo progetto del libro, che vuole raccontare quanto di “buono” è stato realizzato a Carrù negli ultimi anni e rappresenta un grande strumento di promozione turistica.





Il clou della serata è stato prorpio il libro “Carrù Propri Bun” (edizioni CEM) scritto dal professor Riccardo Lubatti, dedicato alla storia del “mito” della tradizione gastronomica carrucese. Il volume è realizzato grazie al sostegno del nuovo Ente Fiera del Bue Grasso di Carrù con il contributo della Banca Alpi Marittime, dei quattro ristoranti della tradizione carrucese che compongono l’associazione “I Piaceri di Carrù” e il patrocinio del Comune di Carrù.



"Perché non proviamo a fare una storia del nostro paese, dei suoi mercati e della sua fiera, del suo bollito, di quanti si spendono per produrre quella carne eccezionale, che molta gente viene a gustare per avere un momento di festa? -. Da qui è partita l’idea del libro, ha detto il professor Lubatti, intervistato sul palco dal figlio Emanuele, giornalista del Corriere di Carrù-. Ne ho parlato con calma con i ristoratori di Carrù, ho visto in loro l’entusiasmo di chi si fa volentieri coinvolgere ed è già pronto a dare una mano. Da allora ce la siamo raccontata, ho fatto il pendolare tra i loro locali, ho toccato con mano la fatica, ma anche la determinazione nel cominciare pure con piccoli passi, aspettando che i tempi maturino. Poi ci siamo guardati intorno, abbiamo provato a interrogare le nostre radici, le nostre associazioni, le nostre istituzioni, la nostra gente. Insomma anch’io volevo sdebitarmi per godere, da tanti anni, il piacere e l’onore di stare a Carrù, con un piccolo atto di amore, verso il paese, che mi ha dato i natali”.



Il sindaco ha infine svelato il programma completo dell’edizione 114^ della Fiera del Bue



Domenica 8 Dicembre

Presso Chiesa dei Battuti Bianchi

Ore 16,00: Inaugurazione della XXIII edizione del Presepe d’Autore, a cura dell’Ass. Amici di Carrù

Presso Cinema Teatro F.lli Vacchetti

Ore 17,00: Spettacolo Teatrale a cura di Canzone & Teatro APS



Giovedì 12 Dicembre

Fiera del Bue Grasso di Carrù

Mercato esteso in tutto il paese

Annullo filatelico e cartolina in collaborazione con Poste Italiane

Presso Ala mercatale Borsarelli

Ore 9,00: inizio valutazioni capi di bestiame

Ore 11,00: premiazione rassegna zootecnica

Presso PalaFiera

Bollito No Stop a cura dell’Ente Fiera e Turismo



Sabato 14 Dicembre

Presso Sala Consiliare del Municipio

Ore 16: Convegno a cura dell’associazione Agridiritti e consegna De.Co. n. 1 alla gualdrappa della Fiera del Bue Grasso di Carrù

Presso Rinaldi srl

Presso showroom Rinaldi srl

Ore 17,30: Inaugurazione mostra artistica “Carrù: arte e tradizione tra gualdrappe e ceramiche.

Presso Cinema Teatro Vacchetti

Ore 21: spettacolo di beneficienza “Giutè a giuta” a cura di Marco e Mauro



Domenica 15 Dicembre

Ore 10,00: Escursione naturalistica con ricerca simulata del Tartufo Nero organizzata da ATL del Cuneese

Presso PalaFiera

Ore 10,00: 3^ edizione di “GioCArrù”, fiera mercato di giochi da tavolo, di società, albi a fumetti, manga,

libri, gadget e giocattoli della cultura pop

Presso Biblioteca Civica Dadone

Ore 15,00: “Natale nel bosco”, laboratorio creativo a cura di Amici dell’Oasi di Crava-Morozzo

Presso Cinema Teatro Vacchetti

Ore 17: spettacolo musicale “Pinocchio” a cura dell’Ente Fiera e Turismo



Martedì 17 Dicembre

Presso Cinema Teatro F.lli Vacchetti

Ore 15,00 Convegno “La razza bovina piemontese: dalle emergenze epidemiche all'intelligenza artificiale”. Corso accreditato SPC a cura dell’Ordine dei Veterinari di Cuneo



Martedì 7 Gennaio 2025

Presso Cinema Teatro F.lli Vacchetti

Ore 21,00: Presentazione progetto “Gli archivi storici del Comune di Carrù” e Consegna Carrucese nel Mondo