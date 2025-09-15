Giovanni Crosetto (Fdi): “Alstom Savigliano, eccellenza che dimostra come l’Italia possa vincere la sfida industriale ed energetica”

Questa mattina l’europarlamentare Giovanni Crosetto ha visitato lo stabilimento Alstom di Savigliano, insieme al ministro Tommaso Foti, per approfondire i progetti legati alla mobilità ferroviaria e le prospettive di sviluppo del sito produttivo.

“Parliamo di uno dei principali indotti di Savigliano e di un’importantissima fonte occupazionale per la provincia di Cuneo. I quasi 1.500 dipendenti dello stabilimento sono per la stragrande maggioranza residenti sul nostro territorio: un patrimonio umano e professionale che dà forza all’intera filiera”, ha dichiarato Giovanni Crosetto.

Lo stabilimento di Savigliano rappresenta, secondo l’europarlamentare, una realtà in positiva controtendenza: mentre in Europa il rischio di de-industrializzazione è concreto, qui si scelgono di rimpatriare attività e produzioni, valorizzando le competenze del management e dei lavoratori.

“Alstom dimostra che l’Italia, quando investe su competenze e innovazione, può competere e vincere. Complimenti per la professionalità, la visione e la lungimiranza. L’investimento sull’idrogeno è la dimostrazione che la tecnologia va affrontata con neutralità, senza imporre dogmi sul solo elettrico, ma seguendo la direzione indicata da mercato e ricerca per individuare la soluzione migliore”.

Crosetto ha infine sottolineato come la politica industriale europea debba riconoscere e sostenere esperienze come quella di Savigliano: “Difendere il lavoro e rafforzare la competitività delle nostre imprese è la vera chiave per costruire un’Europa protagonista”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai sindaci del territorio, Alberto Deninotti e Valerio Oderda, e ai consiglieri regionali Claudio Sacchetto e Federica Barbero, per la loro presenza e per il costante e quotidiano impegno a favore del territorio.