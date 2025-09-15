Conferenza dei Servizi sul nuovo ospedale di Savigliano: i sindaci del territorio fanno fronte comune

A seguito del ricevimento della Convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, contenente l’istanza di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), nonché della localizzazione dell’opera e della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 36/2023, si è svolto un incontro tra i sindaci del direttorio nominati nelle consulte dei sindaci territoriali di Saluzzo, Savigliano e Fossano.

L’incontro si è tenuto martedì 9 settembre presso il Comune di Savigliano ed ha visto la partecipazione dei sette sindaci incaricati:

· Comune di Savigliano, sindaco Antonello Portera;

· Comune di Saluzzo, sindaco Franco Demaria;

· Comune di Fossano, sindaco Dario Tallone;

· In rappresentanza della pianura del saviglianese, sindaco di Racconigi Valerio Oderda;

· Per la pianura del fossanese, sindaco di Genola Flavio Gastaldi;

· Per la pianura del saluzzese, sindaco di Lagnasco Dalmazzo Roberto;

· Per le aree montane, sindaco di Venasca Silvano Dovetta.

Durante la riunione, l’Arch. Rabbia – dirigente responsabile del Settore Opere Pubbliche del Comune di Savigliano – ha illustrato le procedure tecniche e le tempistiche legate al progetto. I sindaci hanno discusso sull’eventualità di formulare osservazioni nei tempi previsti, condividendo l’importanza di dotare il territorio di una struttura sanitaria moderna ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze della popolazione.

Al termine del confronto, i sindaci hanno espresso la volontà di favorire in ogni modo il processo in corso, evitando occasioni di intralcio o rallentamento, e ribadendo la compattezza del territorio, elemento che ha consentito di giungere a questo importante traguardo.

Giovedì 11 settembre, in occasione della conferenza stampa organizzata dal Presidente della Regione Piemonte e dai vertici di ASL CN1 presso la CrusaNeira di Savigliano, il Sindaco di Savigliano Antonello Portera, intervenuto a nome dei 7 Sindaci, ha confermato pubblicamente la coesione istituzionale, ringraziando Regione Piemonte e ASL CN1 per l’impegno profuso.

I sindaci hanno inoltre sottolineato che, durante le fasi di progettazione esecutiva, accompagneranno la Regione Piemonte con particolare attenzione al tema della viabilità, al fine di individuare soluzioni condivise prioritariamente per l’ampliamento della strada statale 662, che collega Saluzzo a Savigliano, e per la variante SS20-SS28 di Genola che ha per obiettivo rendere più fluido e sicuro il transito tra Fossano e Savigliano, evitando che il traffico diretto passi attraverso il centro abitato di Genola.

Secondo il cronoprogramma, la posa della prima pietra è prevista per il 2027, mentre la conclusione dei lavori è stimata entro il 2030.