Le Nuvole volano verso i Mondiali: il team Italia CheerAbility parte per il Giappone

Partirà, dall’aeroporto di Torino Caselle, alla volta del Giappone, nella giornata di martedì 9 dicembre il team Italia CheerAbility Csen formato in gran parte da ragazzi del gruppo “Le Nuvole” provenienti dalle province di Cuneo e Torino.

Una grande sfida per gli atleti del gruppo che hanno guadagnato il lasciapassare per i mondiali, in programma nel paese del Sol Levante, vincendo i campionati nazionali e gli Europei ECA a Wiesbaden in Germania.

La delegazione, di cui farà parte anche il giornalista Marcello Pasquero, sarà formata da 26 persone tra atleti, genitori e dirigenti e arriverà a Tokyo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre per trasferirsi, in seguito, a Takasaki, sede dei campionati mondiali di cheerleading.

L'11 dicembre è prevista la prima prova libera. Il giorno successivo gli esercizi di fronte alla giuria e sabato 13 dicembre la gara vera e propria in cui il gruppo Le Nuvole rappresenterà l’Italia.

Saranno proposti quattro esercizi da un team misto tra ragazzi con e genitori per un totale di 15 atleti.

Si partirà con il “Group stunt” formato solo da ragazzi disabili con cinque elementi.

«Porteremo per la prima volta un esercizio di Cheerdance insieme alla società Dragonfly di Pinerolo – spiega la presidente de Le Nuvole Isabella Berardo –. In totale saremo in nove (5 ragazzi disabili e 4 normodotati) La nostra trasferta sarà composta da 26 persone tra atleti, coach, accompagnatori e tecnici. Marcello Pasquero farà collegamenti quotidiani in diretta con Radio Alba direttamente dal Giappone e Ottaviano Ferraro ci seguirà e filmerà tutta la trasferta creando un docufilm della nostra impresa che verrà poi trasmesso nel 2026 in diversi comuni».

Sarà una grande avventura per i ragazzi pronti alla trasferta nel Sol Levante: «Si ringraziano i nostri main sponsor Fondazione CRC, Ferraz Viaggi, Eviso, Artimpianti, 958 Santero. Altri sostenitori per noi molto importanti sono l’Università San Raffaele Roma, Università Mercatorum, Università Pegaso, Galup, Giusy Rivetti immobiliare, Moedi, Lions club Saluzzo-Savigliano, Lions club Busca e Valli, Regala un sorriso, I sogni dei bambini Onlus».

«In questa avventura ci sono stati vicini quattro comuni Comune di Alba, Savigliano, Rifreddo e Saluzzo – conclude Isabella Berardo –. Ringraziamo, inoltre, lo Csen Nazionale e lo CSEN Cheerleading che ci stanno sempre vicino nelle nostre varie gare e nel poter realizzare i nostri sogni».