Sciopero trasporto pubblico il 12 dicembre: fasce orarie garantite dalle 5 alle 8 e dalle 13 alle 16

La Segreteria Nazionale FILT-CGIL ha indetto uno sciopero generale nazionale per il 12 dicembre, che interesserà i servizi di trasporto pubblico locale. La società Bus Company, che gestisce il trasporto in provincia di Cuneo, Alessandria, Asti e Torino, comunica i dettagli della protesta e le misure di garanzia per i cittadini.

Durante lo sciopero, il servizio di trasporto pubblico sarà garantito in due fasce orarie: dalle 5 alle 8 del mattino e dalle 13 alle 16 del pomeriggio. Inoltre, saranno completate tutte le corse in partenza entro l'orario di inizio dello sciopero, per consentire ai passeggeri di raggiungere le loro destinazioni.

Le motivazioni della protesta sono state comunicate dalla FILT-CGIL con lettera del 17 novembre 2025. I cittadini sono invitati a consultare le informazioni ufficiali di Bus Company per eventuali dettagli supplementari e per pianificare i propri spostamenti in base alle fasce orarie garantite.

In allegato l'elenco degli aderenti allo sciopero.