Peste suina africana: nessun nuovo caso in Piemonte, situazione stabile

La situazione della Peste suina africana in Piemonte si conferma stabile. Non sono stati registrati nuovi casi né tra i cinghiali né negli allevamenti suinicoli, con il totale regionale che resta fermo a 790 positività. Anche i focolai negli allevamenti rimangono invariati: nove dall’inizio dell’emergenza.
E' quanto reso noto con l'aggiornamento al 14 settembre dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
Diversa la situazione in Liguria, dove si segnalano due nuove positività in provincia di Savona: una a Bergeggi (seconda) e una a Savona (diciannovesima). Con questi ultimi casi, il totale regionale ligure sale a 1.149 positività.
Complessivamente, i casi accertati sui cinghiali nelle due regioni coinvolte raggiungono quota 1.939, distribuiti in 187 Comuni in cui è stata riscontrata almeno una positività.