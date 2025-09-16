 / Agricoltura

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Agricoltura | 16 settembre 2025, 16:05

Peste suina africana: nessun nuovo caso in Piemonte, situazione stabile

Rimangono 790 le positività tra i cinghiali nella regione, due nuovi casi invece in Liguria, in provincia di Savona

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

La situazione della Peste suina africana in Piemonte si conferma stabile. Non sono stati registrati nuovi casi né tra i cinghiali né negli allevamenti suinicoli, con il totale regionale che resta fermo a 790 positività. Anche i focolai negli allevamenti rimangono invariati: nove dall’inizio dell’emergenza.

E' quanto reso noto con l'aggiornamento al 14 settembre dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Diversa la situazione in Liguria, dove si segnalano due nuove positività in provincia di Savona: una a Bergeggi (seconda) e una a Savona (diciannovesima). Con questi ultimi casi, il totale regionale ligure sale a 1.149 positività.

Complessivamente, i casi accertati sui cinghiali nelle due regioni coinvolte raggiungono quota 1.939, distribuiti in 187 Comuni in cui è stata riscontrata almeno una positività.

s.a.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium