Anche Alba piange il celebre organista parigino Jean-Paul Imbert

Il mondo della musica e in particolare il mondo organistico piangono per la scomparsa di uno dei suoi più importanti interpreti: il M° Jean-Paul Imbert.

Organista, docente, improvvisatore, arrangiatore e compositore francese, Imbert è morto tragicamente lunedì 8 settembre.

Il maestro era stato ospite ad Alba per ben due volte presso la Chiesa di Cristo Re, in occasione dei 50 anni di anniversario della parrocchia nel 2008 e nel 2017 per tenere il concerto di inaugurazione del nuovo organo a canne.

Nato a Clermont-Ferrand nel 1942, ricevette negli anni ’60 gli insegnamenti di Pierre Cochereau (Organista della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi) poi di Jean Guillou (Organista della Chiesa di Saint-Eustache di Parigi) di cui divenne supplente nel 1971.

La sua carriera di musicista lo ha portato a esibirsi nelle più importanti chiese, cattedrali e sale da concerto in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, Asia.

Nel 1988 venne scelto per tenere il concerto inaugurale del Congresso Mondiale degli Organisti a Cambridge.

Venne nominato organista titolare della Basilica di Notre-Dame du Perpétuel Secours a Parigi e del celebre organo della Chiesa di Notre-Dame des Neiges all’Alpe d’Huez.

Docente di organo in numerose masterclass in tutta Europa, è stato dal 1982 professore di Organo presso la prestigiosa Accademia Superiore di Musica “Schola Cantorum” di Parigi.

Ha realizzato numerose incisioni discografiche sui più importanti strumenti europei e ha creato un grande numero di arrangiamenti per organo di opere orchestrali.

Nel corso della sua luminosa carriera è stato insignito di molteplici onorificenze dal Ministero della Cultura francese.

Nel 2024 presso la Basilica Papale di Kevelear in Germania, la celebre casa discografica Base2Music di Londra ha realizzato un CD dedicato alle sue trascrizioni per organointerpretate da diversi organisti europei tra cui Gabriele Studer; il musicista albese è infatti stato uno dei suoi più fedeli allievi, costituendo con il Maestro un rapporto pluriennale di stima, amicizia e proficua collaborazione.

Il mondo organistico si riunirà il 27 settembre presso la Chiesa di Saint-Eustache a Parigi per rendere l’ultimo saluto al Maestro.