Cuneo, piazza Europa: ricorso al Consiglio di Stato dell'associazione "Di Piazza in Piazza" e del Comitato Sos Cedri

Prosegue la mobilitazione contro l'ipotesi di abbattere i cedri in piazza Europa.

L' associazione "Di Piazza in Piazza" ed il Comitato Sos Cedri hanno annunciato di avere depositato ricorso al Consiglio di Stato affinchè vengano sospesi i lavori fino al pronunciamento del Tar di Torino.

LA NOTA DELL'ASSOCIAZIONE DI PIAZZA IN PIAZZA E COMITATO SOS CEDRI

Da una settimana, tramite la nostra legale avvocata Virginia Cuffaro, abbiamo depositato ricorso al Consiglio di Stato per ottenere la sospensiva dei lavori su piazza Europa al fine di scongiurare, non la ristrutturazione della piazza, ma il taglio dei cedri, fino al pronunciamento del Tar di Torino che avverrà in un tempo da stabilirsi .

Intendiamo proseguire finchè ci sarà spazio nella difesa di un nuovo diritto individuale, quello ad un ambiente che protegge la vita delle persone, che nel 2022 è stato inserito nella Costituzione per merito di battaglie ecologiste sorrette da studi scientifici.

Ci uniamo a tante altre città che si attivano per ottenere dalle amministrazioni locali il rispetto di dichiarazioni, sottoscrizioni , convenzioni a favore dell’ambiente sano e che spesso smentiscono con i fatti.

Siamo sicuri che progressivamente i costi economici e sociali di politiche ambientali che non rispettano il diritto alla salute, incideranno sulle decisioni giudiziarie e noi avremmo fatto la nostra parte.