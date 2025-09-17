Attivamente Anziani: a Confreria una serata dedicata ai giochi in scatola

All’interno del progetto “Attivamente Anziani”, alcune persone over 65 hanno espresso il desiderio di trascorrere una serata in allegria, divertendosi e tornando un po’ bambini. Pertanto, è stata organizzata una serata “giochi in scatola” in cui gli over 65 possano dare valore al tempo attraverso attività che suscitano piacere, stimolano la creatività o semplicemente permettano loro di sorridere.

È importante che anche nella terza età si possa vivere in modo attivo, sereno e soprattutto appagante. I giochi da tavolo possono essere utili strumenti per socializzare e, al contempo, mantenere la mente attiva. Inoltre, diverse ricerche confermano che mantenere la psiche allenata aiuta a rallentare il deterioramento cognitivo e può prevenire sintomi legati a malattie neurodegenerative.

Non va poi dimenticato il valore sociale del gioco: momenti condivisi con gli altri rafforzano i legami e migliorano il benessere emotivo. L’attività si svolgerà lunedì 22 settembre alle ore 21 presso il Centro Incontri Comunale di Confreria, in via Valle Maira 144.

L’evento si inserisce nel progetto “Attivamente Anziani”, ora alla sua seconda edizione, con l’obiettivo di promuovere la socializzazione, contrastare l’isolamento e rafforzare il senso di appartenenza. Il progetto è promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’associazione Libera Voce e l’Unitre.

La partecipazione è gratuita ed è dedicata alle persone over 65. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a Cristina Abello – 388 8590367.



