Servizio Civile Universale: a Bra disponibili 27 posti

Anche nel nuovo anno Bra offre la possibilità a diversi giovani tra i 18 e i 28 anni di età di prendere parte al Servizio Civile Universale. Nel 2026 all’ombra della Zizzola sono stati infatti approvati e finanziati dal Dipartimento per il Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 progetti, che coinvolgeranno 27 giovani.

Di questi, due saranno impiegati presso il Museo Craveri di scienze naturali, altri due presso il Museo di archeologia, storia ed arte di Palazzo Traversa, uno presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune, due nella Biblioteca civica. Sul fronte degli operatori privati invece, gli altri progetti coinvolgono Slow Food (4 posti), la Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo (4 posti), l’Istituto salesiano (5 posti), Ali spiegate odv – Cittadella della Carità (4 posti), la Fondazione scuola dell’infanzia di Sant’Antonino (2 posti) e la cooperativa sociale Progetto Emmaus, presso la comunità Aurora di Pollenzo (1 posto).

Il servizio prevede, a fronte di un rimborso spese mensile di 519,47 euro, un impegno per 25 ore settimanali articolato su cinque o sei giorni a settimana. L’anno dedicato al Servizio Civile dà diritto anche al riconoscimento di alcuni crediti nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale, oltre alla riserva del 15% dei posti disponibili nei concorsi pubblici.

Le domande di adesione dovranno essere presentate on line esclusivamente attraverso la piattaforma www.scelgoilserviziocivile.gov.it entro le 14 dell’8 aprile. Per candidarsi è necessario possedere l’identità digitale SPID o CIE e un conto corrente postale o bancario. Si può presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto se in possesso dei requisiti richiesti.