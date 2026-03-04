Trasporto pubblico locale in Piemonte, Sobrero: "Treni più veloci e affidabili per competere con l'auto"

Oggi in II Commissione consiliare Trasporti del consiglio regionale si è tenuta la periodica audizione dei referenti di Trenitalia e RFI in merito agli aggiornamenti e alle criticità del trasporto ferroviario in Piemonte. È stata l’occasione per fare il punto sulle opere di aggiornamento della rete e di realizzazione di nuove infrastrutture, ma anche per porre l’accento su alcune questioni impellenti dal punto di vista dei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico.

"Abbiamo segnalato – commenta Daniele Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente) – la necessità di rendere il sistema di trasporto pubblico, nello specifico quello ferroviario, competitivo rispetto ad altre forme private di mobilità, per esempio l’auto. Se vogliamo che i cittadini si spostino maggiormente con i mezzi pubblici dobbiamo rendere il sistema di trasporto pubblico locale più affidabile, riducendo ritardi e cancellazioni, ma anche più rapido. È il caso, per esempio, della linea SFM4 Alba-Torino: dopo l’apertura della Asti-Cuneo, da Alba a Torino in auto ci vogliono circa 45 minuti, in treno almeno 75 minuti".

"Abbiamo anche voluto porre l’accento – conclude Sobrero –, sulla manutenzione e pulizia dei convogli e su un sistema di informazione ai viaggiatori capillare, tempestivo e preciso. Lavoreremo insieme all’Assessore Gabusi per dare ad AMP e Trenitalia le indicazioni più adeguate per rendere più competitivo rispetto ai mezzi privati e affidabile il trasporto ferroviario piemontese, sia per ragioni di tutela ambientale, sia per dare un servizio adeguato a chi non vuole o non può utilizzare mezzi privati nei suoi spostamenti".