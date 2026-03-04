Il consiglio comunale di Bra ratifica la prima variazione al Bilancio 2026

Prima seduta del nuovo anno per il consiglio comunale di Bra, riunitosi nel pomeriggio di ieri, martedì 3 marzo. La riunione si è aperta con la discussione di quattro interrogazioni presentate nella minoranza. Nella prima si chiedevano chiarimenti circa lo stato delle opere complementari previste sul territorio connesse alla realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo. Con la seconda l’opposizione ha chiesto alla Giunta quali centri di incontro, luoghi di aggregazione e spazi adibiti a riunione o preghiera risultino ufficialmente presenti sul territorio comunale e quali autorizzazioni amministrative siano state rilasciate. La terza interrogazione mirava invece a fare luce circa eventuali criticità igienico-sanitarie connesse alla presenza massiva di colombi in città. Con l’ultima interrogazione, infine, la minoranza ha portato a conoscenza dell’Amministrazione episodi di improprio utilizzo dello stallo della fermata bus urbano in frazione Pollenzo da parte di autobus turistici.

Una parte importante della seduta è stata dedicata alla discussione di due proposte di mozione, presentate entrambe dalla minoranza. La prima puntava ad impegnare la Giunta braidese a sollecitare l’approvazione del disegno di legge in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa recentemente presentata in Senato. Con la seconda, invece, si proponeva l’intitolazione alla memoria della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci di un parco, una via o una piazza nel territorio comunale. La prima proposta è stata respinta, mentre la seconda è passata all’unanimità dopo l’accoglimento di una proposta di emendamento del testo presentata dalla maggioranza.

Argomento clou della seduta la convalida della prima variazione al Bilancio di previsione 2026/28 adottata in via d’urgenza dalla Giunta. Il documento contabile prevede una variazione complessiva di 1,2 milioni di euro circa, in grandissima parte per il recepimento in bilancio di nuovi contributi. Tra le voci principali si segnalano i 505 mila euro dalla Fondazione CRC per l’adeguamento strutturale del Museo Craveri (bando Stars 2025), gli 80 mila euro versati dalla regione Piemonte per lo sviluppo del Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, i 66 mila euro per il progetto “Bra Roero open gate”, i due contributi del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente di 60 mila euro per il progetto “Performa PA” e di 76 mila euro per l’adeguamento dell’interscambio informatico per la gestione delle risorse umane, oltre agli 80 mila euro stanziati dalla Fondazione CRC per il recupero della chiesa della Madonnina di Pollenzo.

La delibera è passata a maggioranza, con il voto contrario dell’opposizione.

Ultimo punto all’ordine del giorno la delibera con cui si impegna l’Amministrazione ad attivarsi presso l’ANCI affinché questa si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali comunitarie in vista di una modifica della disciplina del Codice doganale in modo da rendere sempre ben chiara l’individuazione del luogo di origine di ogni prodotto alimentare. Oggi infatti la normativa prevede che l’origine di un prodotto sia determinata dal luogo in cui questo ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, indipendentemente dalla provenienza dei componenti. Si tratta di una delibera che percepisce una proposta avanzata dalla Coldiretti. Il testo è stato approvato all’unanimità.