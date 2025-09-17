Villanova Mondovì si prepara all'Addolorata "La tradizione siamo noi"

Villanova Mondovì si appresta a vivere un settembre ricco di eventi con il ritorno della storica festa dell’Addolorata 2025, rassegna che unisce tradizione, sport, musica, teatro ed enogastronomia (TUTTO IL PROGRAMMA COMPLETO).

Il programma, curato dal Comune e dalla Pro Loco, conferma la vocazione della manifestazione: mantenere vive le radici del territorio e allo stesso tempo offrire momenti di incontro e divertimento per tutte le età.

Dopo l'appuntamento dello scorso 13 settembre con “Umbrae Doloris”, gioco a tema “giallo medievale” ambientato a Villavecchia e l'ampio successo di Villa Sport, giornata dedicata ai ragazzi dai 5 ai 14 anni, con la finale del Trofeo di tennis Giuggia Costruzioni e la serata in ricordo di Federico Garelli, fondatore del teatro piemontese, il paese si appresta a vivere una settimana ricca di appuntamenti.

"Il primo weekend dell’Addolorata 2025 si è aperto nel migliore dei modi - commenta l'assessore alle manifestazioni, Giacomo Vinai -, con una risposta davvero significativa da parte del pubblico. Sabato pomeriggio oltre sessanta persone hanno preso parte al giallo medievale di Villavecchia, un format che continua a crescere e ad appassionare. Domenica, invece, abbiamo registrato quasi novanta iscrizioni a Villa Sport, che si conferma una delle iniziative più attese: un momento di gioco e divertimento per i bambini e i ragazzi, ma anche un’occasione preziosa per le associazioni sportive del territorio. A chiudere il fine settimana, la serata dedicata a Federico Garelli ha portato un pubblico numeroso al teatro civico, a testimonianza dell’interesse per il nostro tema storico e culturale di quest’anno.

Adesso entriamo nel vivo: da venerdì il cuore dei festeggiamenti si sposta in centro paese con l’apertura di Villa Food, lo street food che mette insieme eccellenze locali e proposte da fuori provincia. L’area sarà animata anche dalle giostre, da spettacoli per bambini e dal concerto dei Kinder Reunion seguito dal dj set, a sancire l’avvio di un programma che da qui in avanti offrirà novità come il Motor Show. Poi spazio ovviamente all'enograstronomia, domenica il pranzo delle leve, già sold out. Il lunedì vedrà un cambio di location per la rassegna bovina che si sposta nella rinnovata area vicino alla chiesa di San Lorenzo, con il ritorno del pranzo delle trippe. Un programma molto intenso che speriamo possa soddisfare tutti i villanovesi, grandi e piccini".

IL PROGRAMMA

Lunedì 15 settembre la Chiesa di San Lorenzo ospiterà l’apertura della mostra Verso l’alto, dedicata a Pier Giorgio Frassati (ore 20, visitabile fino al 22 settembre). La serata proseguirà con il concerto dei Pop Glow (ore 21, cortile oratorio).

Martedì 16 settembre il Teatro Garelli diventerà vetrina per le associazioni sportive locali, premiate per i risultati dell’anno, con ospiti d’eccezione dal mondo arbitrale cuneese (ore 20.30).

Venerdì 19 settembre si apre ufficialmente l’area Villa Food (Corso Marconi, dalle ore 18.30) con street food e prodotti tipici. Alle 19, nell’area Orsi, i bambini potranno assistere a I Musicanti di Brema, spettacolo teatrale della compagnia Melarancio (3-8 anni, ingresso libero).

In serata, grande musica al PalaVilla con il concerto dei Kinder Reunion, cinque amici cuneesi appassionati di cartoni animati anni ’80, seguiti dal dj set di Fabio Effe (ore 21.15).

Da venerdì 19 a martedì 23 settembre sarà attivo il Luna Park in piazza Filippi. L’area Villa Food resterà aperta nei seguenti orari: venerdì 19 (18.30-01), sabato 20 (15.30-01) e domenica 21 (14.30-22).

Weekend tra sport, motori ed enogastronomia

Sabato 20 settembre si apre con il Memorial Tomatis, torneo di pallavolo under 13 maschile e femminile (Palazzetto V. Tomatis e PalaEllero, ore 8.45-17).

Nel pomeriggio, spazio ai motori con la prima parte del Villanova Motor Show – Motori & Solidarietà: dalle 14 alle 18 passaggi di auto storiche e rally dal Dossi di Garavagna al lago di Pianfei, con raduno nel centro storico (evento benefico organizzato dal team Piegavalvole, a favore della casa di riposo Don Rossi e della Pediatria di Mondovì). La viabilità lungo il percorso sarà garantita a fasce orarie.

Sempre dalle 14.30, la Caccia al tesoro di Villanova (dalla piazza San Lorenzo al parco Villa Corinna) animerà i ragazzi delle scuole, mentre in Biblioteca andrà in scena il Villanova Laboratorio teatrale (ore 15.30-16.30, iscrizioni al 339 113 0291).

Alle ore 16, a Villa Corinna, inaugurazione ufficiale della rassegna La Tradizione siamo noi, con la premiazione della caccia al tesoro e la consegna della bandiera ai neodiciottenni.

La serata proporrà la cena “Tradizioni & Produzioni” al PalaVilla (ore 20.30, prenotazione obbligatoria al 339 113 0291) e il concerto del Trio all’italiana in piazza San Lorenzo (ore 21.15).

Domenica 21 settembre torna la tradizionale Fiera Mercatale (centro storico, ore 8-19). Al mattino seconda parte del Motor Show con percorso inverso (8-12). Continuano anche le finali del Memorial Tomatis.

Alle ore 13, pranzo delle leve al PalaVilla (prenotazioni al 339 113 0291). Nel pomeriggio, dj set AddolORiamoci in via Eula con Ritual Cafè (15.30-19.30). In serata il cuore religioso della festa: la Processione aux Flambeaux (ore 20.30, partenza parrocchia San Lorenzo).

Zootecnia, trippa e giochi popolari

Lunedì 22 settembre sarà dedicato alla zootecnia con la mostra bovina La Tradizione siamo noi (Area Orsi, 8-15) e la premiazione alle 11.30. A pranzo il PalaVilla accoglierà il tradizionale Pranzo della trippa De.Co. (ore 12.30, posti limitati).

Nel pomeriggio, rievocazione della Pantalera storica per le vie del centro (ore 16, prenotazioni al 339 113 0291) e Merenda sinoira in piazza San Lorenzo a cura della Pro Loco.

Cultura e musica fino a ottobre

Il programma prosegue fino a fine mese con il Trofeo Bessone di pallapugno (23 settembre), l’incontro con la psicopedagogista Barbara Tamborini (26 settembre), la presentazione del libro Nella foresta della nebbia di Fabrizio Brignone (27 settembre) e il concerto Classica in Santa Caterina. Domenica 28 settembre ci sarà invece Gustavilla, itinerario gastronomico a piedi o in e-bike, mentre la chiusura ufficiale arriverà il 5 ottobre con “A spasso per Villanova”, camminata benefica in favore della casa di riposo Don Rossi.

Una festa per tutti

Con eventi che spaziano dallo sport al teatro, dalla musica alla solidarietà, fino ai momenti di fede e alle degustazioni, l’Addolorata 2025 si conferma una festa identitaria e partecipata, capace di coniugare tradizione e innovazione.