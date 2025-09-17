La forma della creatività: Le Associazioni Penelope e I Passatempi di Griselda a Cheese 2025

Protagoniste di questa edizione saranno due realtà associative del territorio, Penelope APS e I Passatempi di Griselda, che con i loro laboratori offriranno al pubblico occasioni di incontro, apprendimento e condivisione.
L’arte dell’uncinetto e del ricamo con I Passatempi di Griselda
Fondata quasi vent’anni fa, l’associazione I Passatempi di Griselda riunisce donne del territorio accomunate dalla passione per il cucito creativo e il ricamo. Nei suoi incontri, l’ago diventa strumento di espressione e memoria, capace di raccontare storie e custodire tradizioni.
Durante Cheese, il gruppo guiderà i visitatori in diversi momenti dedicati all’artigianato tessile:
Sabato 20 settembre, ore 10:30 – “La forma della creatività: l’arte dell’uncinetto”
Un laboratorio di due ore per adulti, dedicato a chi vuole imparare i punti base dell’uncinetto o affinare la propria tecnica, creando un accessorio personale.
Sabato 20 settembre, ore 14:00 – “La forma della creatività: l’arte del ricamo”
Un laboratorio di due ore per adulti per scoprire le diverse tecniche del ricamo, dal punto croce alla broderie suisse, arricchendo con ago e filo una tovaglietta unica.
Lunedì 22 settembre, ore 10:30 – “La forma della creatività: a scuola con ago e filo”
Laboratorio dedicato alle scuole, rivolto a ragazzi e ragazze dagli 8 anni, per realizzare un portachiavi in pannolenci personalizzato.
Il filo dell’inclusione con Penelope APS
Nata per sostenere le donne migranti e favorirne l’integrazione, l’associazione Penelope APS è un laboratorio di socializzazione e crescita, dove le arti manuali diventano linguaggio universale. Attraverso attività come macramè, tessitura e sartoria, Penelope valorizza competenze spesso invisibili, trasformandole in strumenti di dialogo e speranza.
A Cheese, Penelope porterà la magia dei fili intrecciati con due laboratori dedicati al macramè:
Domenica 21 settembre, ore 10:30 – “Un filo, tanti nodi per unirci” (bambini 6-11 anni)
Un’attività creativa per realizzare un segnalibro in cotone con nodi semplici, adatta anche ai più piccoli.
Domenica 21 settembre, ore 14:00 – “Un filo, tanti nodi per unirci” (adulti)
Un laboratorio di due ore per creare un portavaso intrecciato, scoprendo la bellezza e l’eleganza del macramè.
Creatività e comunità, offerte al pubblico
Tutti i laboratori sono gratuiti e offerti da eVISO al pubblico di Cheese 2025.
La partecipazione è possibile previa iscrizione online ai form dedicati.
Con Penelope e I Passatempi di Griselda, il palinsesto eVISO regalerà esperienze che uniscono generazioni e culture, facendo scoprire come l’arte manuale sia energia viva, capace di nutrire tanto la creatività quanto le relazioni.
