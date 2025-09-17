La Regione Piemonte a Cheese, Bongioanni: "Vetrina delle nostre eccellenze casearie. E venerdì 19 la firma di due protocolli con la Lombardia per la ricerca e l’innovazione in agricoltura"

Da venerdì 19 a lunedì 22 settembre 2025 la Regione Piemonte torna con un grande spazio a Cheese, la più grande manifestazione al mondo dedicata ai formaggi e alla filiera lattiero-casearia, organizzata a Bra da Slowfood.

Inaugurazione dell’evento venerdì 19 alle ore 10.30 in piazza Caduti con la partecipazione dell’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. Alle 12 inaugurazione dello Spazio Piemonte in piazza Spreitenbach e brindisi con le bollicine dell’Alta Langa Docg, Vino piemontese dell’anno 2025.

Spiega l’assessore Bongioanni: «Cheese è la più grande manifestazione al mondo dedicata alle eccellenze casearie, ai loro produttori e alle loro storie spesso eroiche nella salvaguardia della biodiversità e nel fondamentale ruolo di presidio delle terre alte e aree interne. Il Piemonte è presente a Cheese con i suoi straordinari formaggi Dop, ma anche con la sua carne, l’ortofrutta, i vini, le birre artigianali, il cioccolato, il vermuth e i Distretti del cibo che stanno costruendo sul territorio la nuova rete chiamata a connettere produttori e consumatori e a rafforzarne la promozione nazionale e internazionale».

Cheese è anche il palcoscenico dove prenderanno vita importanti progetti che vedono protagonista il Piemonte. Allo Spazio Piemonte venerdì 19 alle 15 l’assessore Bongioanni interviene alla firma di due importanti protocolli che, attraverso la Fondazione Agrion, formalizzano per la prima volta il coordinamento fra Piemonte e Lombardia sui fronti del monitoraggio climatico e ambientale in agricoltura, dell’innovazione e della ricerca al servizio dell’agricoltura piemontese.

Spiega Bongioanni: «Attraverso questi protocolli Piemonte e Lombardia uniscono le forze in progetti strutturali che coinvolgono l’area agricola comune più vasta e importante del Nord Italia. È ormai impensabile procedere separati e senza una visione di sistema quando si devono affrontare in modo ampio e incisivo temi come il cambiamento climatico, la ricerca, l’innovazione, le nuove tecnologie applicate a un campo primario come l’agricoltura e il cibo».

- Il primo protocollo, sottoscritto da Agrion con la Fondazione Riccagioia, istituisce una collaborazione strategica fra Piemonte e Lombardia per lo sviluppo dell’innovazione e della ricerca applicata al settore agroalimentare.

- Il secondo protocollo è il progetto strategico “Food Metaverse Platform” assieme a un leader del settore come Diagram Group, che prevede l’installazione di 400 nuove capannine meteo altamente tecnologiche e innovative, in grado di raccogliere dati meteorologici fondamentali – come pioggia, vento, umidità, temperatura – e, con i modelli più avanzati, anche dati sugli inquinanti atmosferici.

A seguire viene presentato il progetto Coltiviamo connessioni, per generare valore che istituisce due borse di studio e successivo stage per giovani, finanziate da Eviso in collaborazione con Regione Piemonte e Fondazione Agrion.