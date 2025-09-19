Asl Cn1, a Saluzzo riparte la Tac

Tre nuovi radiologi all’Asl CN1, presso la Radiologia di Savigliano-Saluzzo: sono Adolfo Prochet, Andrea Carisio e Francesca Bozzalla Cassione.

I primi due sostituiscono gli specialisti che avevano lasciato il Servizio nei mesi scorsi, mentre la dottoressa Bozzalla si occuperà dello screening al posto della dr.ssa Ortoleva, in pensione dal prossimo 30 ottobre.

Ad oggi quindi è stata ripristinata la situazione di giugno con un organico di dieci radiologi, oltre al direttore della struttura Giulio Salmè.

“Una condizione – spiega la Direzione Generale dell’Asl CN1 – che ci ha consentito di riaprire a CUP due sedute settimanali di TAC su Saluzzo, sia con contrasto sia senza, il martedì e il giovedì”.

Si attende per novembre l’arrivo di altri due radiologi, che consentiranno di implementare l’attività.