Domenica ad Alba il premio Fedeltà al Lavoro e sei Sigilli d'oro

Domenica 21 settembre alle ore 9.30 ad Alba presso la Chiesa di San Domenico in Via Teobaldo Calissano si svolgerà la 72^ edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico durante la quale saranno premiati gli operatori economici che, con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno significativamente contribuito al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia.

Nel corso della premiazione verrà consegnato il premio speciale “Sostenibilità e innovazione” a Luca Fasano – Valverbe Soc. Agricola Cooperativa

Saranno inoltre premiate con il “Sigillo d’oro” sei personalità che si sono particolarmente distinte nel campo economico, sociale e culturale o che hanno dimostrato particolare capacità ed impegno e competenza nel settore in cui svolgono la loro attività:

Giuseppe AMBROSOLI – Artigianato

Giacomo BADELLINO – Commercio

Matterino DOGLIANI – Industria

Mauro GIACOSA – Cooperazione

Aldo MARCHISIO – Agricoltura

Renato SEVEGA – Cultura

Saranno inoltre consegnati 141 diplomi e medaglie alle donne e agli uomini che con il loro lavoro hanno contribuito al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia:

- 2 cooperative costituite da almeno 40 anni;

- 3 industriali con 35 anni di attività;

- 41 coltivatori diretti con 35 anni di attività.

- 44 artigiani con 35 anni di attività;

- 51 commercianti con 35 anni di attività;



ELENCO PREMIATI

FEDELTA’ AL LAVORO 2025

SETTORE - COOPERAZIONE

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMICO VERDE - BOVES

Manutenzione e costruzione aree verdi, impianti di irrigazione e sgombero neve

BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRÙ S.C.P.A. - CARRÙ

Banca di Credito Cooperativo



SETTORE - INDUSTRIA

ELIA Lorenzo - ALBA

Produzione, montaggio e vendita serramenti in legno



OLIVERO Gianpaolo - FOSSANO

Costruzione, installazione, manutenzione impianti civili, industriali – carpenteria



PREVE Riccardo - ROCCAVIONE

Lavorazioni edili, stradali, ferroviarie - opere speciali in cemento armato - segnaletica e sicurezza stradale



SETTORE – AGRICOLTURA

ADRIANO Marco - ALBA

Coltivatore diretto



CROSETTO Eugenio - BARGE

Coltivatore diretto



CROSETTO Giovanni - BARGE

Coltivatore diretto



BASSO Bruno - BASTIA MONDOVÌ

Coltivatore diretto



CROSETTI Costantino - BASTIA MONDOVÌ

Coltivatore diretto



SEYMAND Giovanni Simone - BELLINO

Coltivatore diretto



DAMONTE Roberto - CANALE

Coltivatore diretto



NICOLINO Luciano - CARDÈ

Coltivatore diretto



MARCHISIO Flavio - CASTELLINALDO D’ALBA

Coltivatore diretto



MARCHISIO Sergio - CASTELLINALDO D’ALBA

Coltivatore diretto



CAVALLO Francesco - CAVALLERMAGGIORE

Coltivatore diretto



SILVESTRO Spirito - CENTALLO

Coltivatore diretto



OLIVERO Ezio Giuseppe - COSTIGLIOLE SALUZZO

Coltivatore diretto



BERNARDI Silvano - CUNEO

Coltivatore diretto



BRIGNONE Dario - CUNEO

Coltivatore diretto



CANDELA Bernardino - CUNEO

Coltivatore diretto



GIUGIA Giorgio - CUNEO

Coltivatore diretto



VEGLIO Marco - DIANO D’ALBA

Coltivatore diretto



MELLANO Luigi - FOSSANO

Coltivatore diretto



PANERO Antonio - FOSSANO

Coltivatore diretto



FERRERO Michelangelo - LAGNASCO

Coltivatore diretto



MONDINO Michele - LAGNASCO

Coltivatore diretto



ODASSO Aldo - LAGNASCO

Coltivatore diretto



ALPISTE Giorgio - MANGO

Coltivatore diretto



PIO Tommaso - MANGO

Coltivatore diretto



BERNELLI Claudio - MONDOVÌ

Coltivatore diretto



BERNELLI Valerio - MONDOVÌ

Coltivatore diretto



DAMMIANO Annina - MONDOVÌ

Coltivatore diretto



ROA’ Luigi - MONDOVÌ

Coltivatore diretto



VIBERTI Giuliana - MONFORTE D’ALBA

Coltivatore diretto





GAZZOLA Gianmarco - MOROZZO

Coltivatore diretto





CIGLIUTI Renato - NEIVE

Coltivatore diretto



GARRO Andrea - PEVERAGNO

Coltivatore diretto



FERRERO Bartolomeo - RACCONIGI

Coltivatore diretto



CANAVESE Serafino - SAN MICHELE MONDOVÌ

Coltivatore diretto



BUSSI Marco - SANTO STEFANO BELBO

Coltivatore diretto



RINAUDO Alessandro - SAVIGLIANO

Coltivatore diretto



ROASIO Cesare - SAVIGLIANO

Coltivatore diretto



CAULA Valerio - SAVIGLIANO

Coltivatore diretto



ABRIGO Orlando - TREISO

Coltivatore diretto



BONFANTE Enzo - VILLAR SAN COSTANZO

Coltivatore diretto



SETTORE – ARTIGIANATO



Famiglia MONDINO - FOSSANO

Tipolitografia dal 1938



DEVALLE Pieraldo - BARGE

Carpenteria metallica leggera



BRUNO Ferruccio - BORGO SAN DALMAZZO

Impresa edile



CAPOCCHIA Luigi - BRA

Assistenza e manutenzione caldaie e bruciatori, addolcimento acque e

Condizionamento



RACCA Renzo - BRA

Impresa edile



FERRERO Marco - CARRÙ

Fotografo



GATTINO Pier Angelo - CAVALLERMAGGIORE

Impresa edile



DENINA Giuseppe - CEVA

Macelleria



MINA Giovanni - CHERASCO

Falegname



BOTTASSO Guido - CHIUSA DI PESIO

Falegname



GABUTTI Italo - CISSONE

Escavazione e movimento terra



AMBROGIO Sergio - CUNEO

Meccatronica - elettrauto – gommista



ARNEODO Gianpiero - CUNEO

Installazione e manutenzione impianti di refrigerazione



NICOLA Carlo - FOSSANO

Produzione e vendita gelati - bar e tavola fredda



TONELLI Dario - FOSSANO

Produzione e vendita gelati, bar



LANZA Gianfranco - FRABOSA SOPRANA

Impresa edile



STOPPA Angelo - GENOLA

Commercio e produzione mangimi per animali



TOMATIS Carlo - MAGLIANO ALPI

Impresa edile



GROSSO Piero - MOIOLA

Segheria - abbattimento piante - lavori forestali



GROSSO Dario - MOIOLA

Segheria - abbattimento piante - lavori forestali



GROSSO Livio - MOIOLA

Segheria - abbattimento piante - lavori forestali



MONTALDO Mario - MONDOVÌ

Servizio autogru



MORA Roberto - MONDOVÌ

Idraulico



FRACCHIA Claudio - NIELLA BELBO

Muratore



GIACCONE Alfio - PAMPARATO

Falegname



GARRO Roberto - PEVERAGNO

Lavorazione del marmo - costruzione tombe e manufatti funerari



BALLAURI Roberto - PIOZZO

Falegname



CANDUSSIO Giorgio - PRIOLA

Muratore



GONELLA Pietro - RACCONIGI

Termo-idraulico, installazione, trasformazione, ampliamento e

manutenzione impianti a gas



SINCHETTO Maria Grazia - RACCONIGI

Parrucchiera



GARELLI Giovanni - ROCCA DE’ BALDI

Installazione, manutenzione e riparazione impianti di riscaldamento,

idrosanitari, gas e antincendio



GARELLI Giuseppe - ROCCA DE’ BALDI

Lavori di idraulica, lattoneria, installazione impianti idrico-sanitari e

di riscaldamento



DHO Ezio - ROCCAFORTE MONDOVÌ

Lavorazione del legno – falegname



PASTORELLI Piersandro - ROCCAFORTE MONDOVÌ

Idraulico



PIPINO Giancarlo - SANFRÈ

Piastrellista



GHIA Maurilio - SAVIGLIANO

Officina meccanica



MONASTEROLO Massimo - SAVIGLIANO

Installazione, riparazione, manutenzione e assistenza impianti di

Riscaldamento



MARENGO Marcello - TARANTASCA

Legatoria e cartotecnica



BOVETTI Livio - VICOFORTE

Escavazione - movimento terra



BRONDELLO Gianpiero - VIGNOLO

Officina meccanica



BRONDELLO Silvio - VIGNOLO

Officina meccanica



BRONDELLO Valter - VIGNOLO

Officina meccanica



BOLLATI Giovanni - VILLAFALLETTO

Autotrasporto cose conto terzi



DOLCE Gualtiero - VILLAFALLETTO

Produzione imballaggi in legno



SETTORE - COMMERCIO E SERVIZI



Famiglia SALVETTI - PAROLDO

Trattoria dal 1920



ALESSANDRIA Fausto - ALBA

Commercio minuto mobili



ALESSANDRIA Flavio - ALBA

Commercio minuto mobili



DE CAROLIS Pietro - ALBA

Agenzia di pubblicità



BRUNO Nicoletta - BAGNOLO PIEMONTE

Commercio dettaglio abbigliamento



FORNERO Giovanni - BAGNOLO PIEMONTE

Commercio minuto alimentari e tabacchi



ALBARELLO Stefania - BARBARESCO

Ristorante



FARIELLO Crescenzo - BORGO SAN DALMAZZO

Pizzeria – ristorante



FARIELLO Maria - BORGO SAN DALMAZZO

Pizzeria - ristorante



GIRAUDO Marisa - BORGO SAN DALMAZZO

Pizzeria – ristorante



INNOCENZI Massimo - BORGO SAN DALMAZZO

Pizzeria – ristorante



REINERO Massimiliano - BORGO SAN DALMAZZO

Ristorante



BISOTTO Giulia - BOVES

Cartoleria – edicola



FESSIA Riccardo - BRA

Commercio minuto e ingrosso frutta, ortaggi e alimentari



FESSIA Sergio - BRA

Commercio minuto e ingrosso frutta, ortaggi e alimentari



BERARDO Elda - BUSCA

Commercio ingrosso e minuto ceramiche, pavimenti, rivestimenti,

arredo bagno e sanitari



ELLENA Lidia - CARRÙ

Ristorante



ARNAUDO Rosalba - CENTALLO

Ristorante – bar



RIORDA Valerio - CENTALLO

Rappresentante di commercio prodotti zootecnici



AIMO Paolo - CIGLIÈ

Ristorante – bar



BOTTA Antonio - CUNEO

Commercio apparecchi acustici



DE CARLINI Marco - CUNEO

Agenzia assicurativa



GIULIANO Alessandro - CUNEO

Commercio elettrodomestici, cucine e arredi



RINALDI Mauro - DIANO D’ALBA

Confezionamento olio commestibile



RINALDI Sergio - DIANO D’ALBA

Confezionamento olio commestibile



ALIMANDI Raffaele - ENTRACQUE

Ristorante



TOSELLI Adriano - ENTRACQUE

Ristorante



GHIGO Gabriella - ENTRACQUE

Commercio minuto prodotti alimentari e non alimentari



CHIABRANDO Pierluigi - FOSSANO

Commercio dettaglio e ingrosso infissi e serramenti



PAGLIANO Francesco - FOSSANO

Macelleria



TIBALDI Mario - GRINZANE CAVOUR

Ristorante – bar



ASTEGIANO Cristina - LIMONE PIEMONTE

Commercio minuto piante e fiori



GIOANNINI Paola - MAGLIANO ALPI

Albergo e ristorante



GASTALDI Alessandro - MONDOVÌ

Agenzia assicurativa



GASTALDI Paolo - MONDOVÌ

Agenzia assicurativa



SANTIÀ Giuseppina - MONDOVÌ

Profumeria



BORNENGO Antonella - MONTÀ

Sub-agenzia di assicurazioni



MASANTE Valter - MONTEZEMOLO

Bar



ALTARE Marco - MURAZZANO

Commercio ingrosso vini, uve e bevande - commercio dettaglio bevande



DA RE Silvia - PAESANA

Sub-agente di assicurazione



BORDIZZO Luigi - PIOBESI D’ALBA

Ristorante – bar



MARSAGLIA Alessandra - PIOBESI D’ALBA

Ristorante – bar



GALLINOTTI Isabella - ROCCABRUNA

Farmacista



VIBERTI Luciano - RODDI

Commercio ingrosso impianti frigoriferi industriali e arredamenti per negozi



DESTEFANIS Paolo - S. VITTORIA D’ALBA

Ristorante – albergo



LOMBARDO Luisa - SALUZZO

Commercio minuto abbigliamento



BOASSO Benvenuto - SINIO

Commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli



EVANGELISTI Edoardo Valeriano - SOMMARIVA DEL BOSCO

Ristorante



REINERO Teresa Carla - SOMMARIVA DEL BOSCO

Ristorante



ODESTRI Mauro - VALLORIATE

Albergo – ristorante



DELLA BELLA Valentino - VINADIO

Albergo