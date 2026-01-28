Il Comune di Alba cerca scrutatori per il referendum confermativo del 22 e 23 marzo

Il Comune di Alba informa che è stata pubblicata la manifestazione di interesse per lo svolgimento delle funzioni di scrutatore in occasione del referendum confermativo che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo.
Gli elettori iscritti all’Albo comunale degli scrutatori che intendano rendere la propria disponibilità a svolgere tale incarico possono presentare apposita domanda compilando e sottoscrivendo il modulo al seguente link https://www.comune.alba.cn.it/it/news/manifestazione-dinteresse-a-svolgere-le-funzioni-di-scrutatore-per-il-referendum-confermativo-di-domenica-22-e-lunedi-23-marzo-2026 o sul sito del Comune di Alba nella pagina dedicata all’avviso in oggetto.
La richiesta dovrà essere corredata da copia di un documento di identità valido e presentata entro le ore 12.00 di sabato 21 febbraio 2026.
La documentazione potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune di Alba negli orari di apertura al pubblico oppure trasmessa via posta elettronica all’indirizzo elettorale@comune.alba.cn.it.