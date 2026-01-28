Turismo slow nel Monregalese: a Mondovì il secondo incontro del progetto europeo PAYSAGE+ Aimable

Prosegue il percorso partecipativo del progetto europeo PAYSAGE+ Aimable, finanziato dal programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027.

Dopo l’ampia partecipazione dell’atelier operativo dello scorso 26 gennaio, la Camera di commercio di Cuneo promuove un nuovo importante appuntamento per lunedì 2 febbraio, dalle ore 10 alle 12.30, presso l'Antico Palazzo di Città di Mondovì Piazza.

L'incontro, intitolato "Paesaggi da vivere, territori da connettere: idee, esperienze e proposte per il turismo slow nel Monregalese", rappresenta la fase di restituzione di quanto emerso dai tavoli di lavoro tematici che hanno coinvolto gli operatori della filiera. L'obiettivo è tradurre le idee raccolte in azioni concrete e visioni strategiche condivise per valorizzare il paesaggio e l'ospitalità.

Grazie al supporto di un team di esperti italo-francesi, i risultati verranno presentati ad Amministratori locali e stakeholder per costruire un sistema territoriale capace di valorizzare il paesaggio, la cultura e l’ospitalità in chiave sostenibile.

Nella seconda parte dell’incontro si svolgerà la Tavola rotonda moderata da Gianni Aime, che vedrà il confronto tra esperti e attori chiave del territorio per trasformare il dialogo in progettualità. Interverranno Liliana Allena, presidente Commissione Ospitalità Italiana; Laura Rolle, co-founder & direttore Ricerca Blue Eggs; Paolo Stratta, presidente Fondazione Cirko Vertigo; Giorgio Bogliaccino, presidente Aero Club Mongolfiere di Mondovì; Daniela Salvestrin, direttore ATL del Cuneese; Bruno Bertero, direttore generale Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Fare rete, ascoltare il territorio e costruire insieme: il turismo slow è prima di tutto un processo collettivo.

Il partenariato di progetto è composto da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero (capofila), Provincia di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, ATL del Cuneese, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Métropole Nice Côte d'Azur, CCI Nice Côte d'Azur, CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur e Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.