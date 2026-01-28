Savigliano vince il bando "Risorse in Comune": in arrivo oltre 100.000 euro per la digitalizzazione

Il Comune di Savigliano è tra i vincitori del bando di ambito digitale “Risorse in Comune”, per cui si è aggiudicato un finanziamento da oltre 100.000 euro.

Si tratta di risorse Pnrr finalizzate a «rafforzare la capacità amministrativa e digitale dei Comuni italiani con popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti», oltre a «potenziare l'efficienza, la trasformazione digitale e l'ambiente di lavoro delle Amministrazioni locali».

Come previsto dal bando, i 100.756 euro in arrivo saranno impiegati per l'acquisto di software ed attrezzature per il Comune di Savigliano.

«Questo – commenta l'assessore all'innovazione Filippo Mulassano – è solo l'ultimo dei bandi a cui abbiamo partecipato, con la collaborazione degli uffici del Municipio, e che abbiamo vinto. Ci consentirà, tra le altre cose, di implementare la dotazione tecnologica del Comune. Presenteremo alla stampa questo e gli altri bandi venerdì pomeriggio, quando illustreremo 'Savigliano digitale 26-27”' il piano biennale con cui intendiamo avviare una serie di progetti per impiegare al meglio gli 'avanzi' delle risorse Pnrr che ci siamo aggiudicati».