Elettricista morì cadendo da una piattaforma alta otto metri: quattro condanne

È di stamane la sentenza con la quale il giudice presso il Tribunale di Cuneo Marco Toscano ha riconosciuto come penalmente responsabili tutti gli imputati rinviati a giudizio nel processo seguito all’incidente che provocò la morte dell’operaio Daniele Peroncelli.

L’incidente sul lavoro avvenne nel capannone della Trae Srl, azienda di autotrasporto di Busca, nel gennaio 2020.

Quella mattina l’elettricista stava svolgendo lavori di manutenzione su alcuni lampadari appesi al soffitto, a bordo di una piattaforma elevata alta otto metri, quando facendo retromarcia battè la testa contro una capriata e cadde a terra esanime. L’impatto e il conseguente trauma cranico gli furono fatali.

Ad avergli subappaltato il lavoro era stata la ditta per cui l’elettricista aveva lavorato prima di mettersi in proprio, la IM.Q. I titolari di quest’ultima, M.Q. e D.Q., sono stati condannati per omicidio colposo a due anni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale subordinata al risarcimento danni della famiglia del lavoratore. Inoltre il giudice ha condannato entrambi al pagamento di una pena pecuniaria: 10mila euro di multa per D. Q. e 6mila euro di multa per M.Q.

Assieme a loro c’era anche D. B., il proprietario del capannone e titolare della Trae, anche lui condannato alla pena sospesa di 1 anno e 4 mesi.

Coimputato, nonché proprietario del mezzo su cui Peroncelli era a bordo, l’imbianchino S.B. che, stamane, ha deciso di rendere spontanee dichiarazioni: “La Trae mi aveva commissionato un lavoro di tinteggiatura - ha detto -. Io avevo portato la piattaforma nel capannone e me n’ero andato. Poi, ero stato chiamato da M. che mi aveva chiesto di andare a spostarla. Quando sono arrivato la piattaforma non c’era più e mi è stato detto che era stata portata nel vecchio capannone dietro gli uffici. Io non ho concesso a nessuno l’uso della piattaforma e nessuno mi ha chiesto nulla. Il mezzo serviva a me quel giorno per fare lavori di tinteggiatura”. Il giudice, ascoltate le dichiarazioni dell’imputato, l’ha condannato a un anno di reclusione con la concessione della sospensione condizionale della pena.

Alla famiglia di Peroncelli, costituita parte civile contro i titolari della IM.Q, spetterà un risarcimento danni che verrà stabilito in separato giudizio e una provvisionale immediatamente esecutiva di 50 mila euro a moglie e figlia e di 30mila euro per i genitori e la sorella.

Secondo la Procura, rappresentata dalla pubblico ministero Alessia Rosati, che aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati, il lavoratore non si sarebbe dovuto trovare su quella piattaforma che, tra l’altro, oltre ad avere avuto i pittogrammi sui tasti del comando sbiaditi, Peroncelli non avrebbe nemmeno potuto guidarla perché privo dell’abilitazione. Analoghe conclusioni erano poi state rassegnate dal legale della famiglia della vittima.

Di contro, le difese degli imputati, chiedendo l’assoluzione e anche a seguito dell’escussione dei consulenti tecnici, sostenevano invece che l’incidente sarebbe avvenuto a seguito di un errore umano. La piattaforma, stando a quanto emerso, avrebbe funzionato correttamente e non avrebbe presentato alcun difetto: anche i pittogrammi, le cui sbiaditure non avrebbero compromesso la visuale perché non così usurati, sarebbero stati abbastanza intuitivi.

Per l’avvocato dei titolari della IM.Q, avrebbe dovuto essere la Trae, in quanto “committente del lavoratore”, a “ridurre al minimo i rischi di interferenze”.

Secondo l’avvocato anche l’utilizzo della piattaforma da parte del lavoratore sarebbe stato scorretto. Ma quella piattaforma, come sostenuto dall’avvocato di S.B., era in regola e la manutenzione veniva fatta regolarmente: “In merito alla contesta criticità pittogrammi - ha sostenuto il legale- l’Asl sul punto non aveva dato una prescrizione precisa al signor S.B. I pittogrammi erano chiari”.

Quanto alla posizione del titolare della Trae Srl, D.B., il legale aveva ribadito l’impossibilità di confondere i piani diversi di lavori che, quel giorno, si stavano svolgendo nell’azienda di Busca: da un lato la realizzazione del capannone e dall’altra la sostituzione della lampadine. “In quel cantiere tutto era stato controllato dallo Spresal e tutto era regolare - ha detto-. Quello di Peroncelli non era un cantiere strutturato, non richiedeva particolari accorgimenti a livello di impiantistica o specifiche raccomandazioni”. “La condotta dell’elettricista è stata impropria ed abnorme - aveva concluso - si è assunto sulla propria persona di lavoratore autonomo un rischio non consentito e quindi non prevedibile dal datore di lavoro”.