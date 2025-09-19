Borgo San Dalmazzo: a Monserrato si è svolta la tradizionale festa di Leva

Domenica 14 settembre si è svolta a Monserrato (Borgo San Dalmazzo) la tradizionale festa di Leva: quest’anno toccava ai neo diciottenni del 2007.

Tra bandierine, sole e visi sorridenti i ragazzi hanno avuto l’occasione di ascoltare le parole della sindaca Roberta Robbione, dell’amministrazione comunale e dei maggiori esponenti di alcune importanti associazioni del territorio. Anche l’Avis ha voluto partecipare, con i ragazzi del gruppo giovani, per sensibilizzare su quanto la donazione di sangue sia un gesto semplice ma importantissimo, un prezioso contributo che già dai 18 anni può aiutare molte persone. In questa occasione è stata infatti consegnata la felpa dell’associazione ad un neo donatore appena diciottenne, con la speranza che altri coetanei seguano il suo nobile esempio. Molto spesso la salute viene data per "scontata" ma quando quest’ultima viene a mancare ci si rende conto di quanto sia sfuggente al nostro controllo. Ma una cosa si può decidere: aiutare il prossimo. Questo è infatti ciò che accomuna i donatori di questa associazione.